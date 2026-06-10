Presiden Prabowoed and Putin dalam pidato di Musyawarah Nasional HIPMI ke-XXVII di Lampung

Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan baiknya dengan Para Pemimpin Dunia dalam Pidato di Munas HIPMI 2026. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pembukaan di Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( HIPMI ) ke XVII tahun 2026 di Lampung, Rabu 10 Juni 2026.

Dalam pidato tersebut, ia menekankan prinsip diplomasinya yang tidak memihak, mengutamakan persahabatan seribu kawan namun juga mengingatkan Bahwa satu lawan terlalu banyak. Ia menyatakan memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun Presiden Rusia Vladimir Putin. Prabowo None shun业主于错将否认这些前来引用的国家状态，这文件实际影应. *ERR Indonesian translatio





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