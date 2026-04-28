Prabowo Tanggapi Kecelakaan Kereta di Bekasi, Usulkan Pembangunan Flyover

Presiden Prabowo Subianto merespons kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur dengan mengusulkan pembangunan flyover dan mendesak investigasi tuntas. Ia juga menanggung biaya pengobatan dan pemakaman korban serta memastikan upaya penyelamatan berlanjut.

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur . Dalam jumpa pers singkat setelah mengunjungi para korban, Prabowo menyatakan bahwa banyak lintasan kereta api yang tidak terjaga dengan baik.

Ia mengakui bahwa wilayah Bekasi memiliki lalu lintas kereta api yang sangat padat, sehingga Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan usulan pembangunan flyover untuk mengatasi masalah ini. Prabowo langsung menyetujui usulan tersebut dan bahkan menawarkan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Ia mengatakan, 'Saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan presiden.

' Selain itu, Prabowo juga didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy, Direktur Utama Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, dan beberapa pejabat lainnya dalam kunjungannya ke rumah sakit untuk menemui korban. Presiden juga mendesak agar penyebab kecelakaan ini diusut tuntas.

'Saya datang ke rumah sakit Bekasi tentunya kita semua prihatin dan kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi,' ujarnya. Kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur menimbulkan kerugian besar, termasuk korban jiwa dan cedera.

Sebagai tanggapan, Kereta Api Indonesia (KAI) telah menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman korban. Sementara itu, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah memulai investigasi untuk menentukan penyebab kecelakaan. Selain itu, stasiun tersebut sementara tidak beroperasi, dan Transjakarta telah menyediakan shuttle bus sebagai alternatif transportasi bagi penumpang. Prabowo juga memastikan bahwa upaya penyelamatan korban yang terhimpit masih berlangsung dengan melibatkan personel khusus dari Badan Penyelamat Nasional (Basarnas).

Kecelakaan ini menjadi salah satu peristiwa yang menggempaan masyarakat, terutama karena menimbulkan dampak yang signifikan terhadap mobilitas dan keselamatan penumpang. Pemerintah dan pihak terkait terus berupaya untuk meminimalkan risiko serupa di masa depan, termasuk dengan meningkatkan pengawasan dan infrastruktur kereta api di seluruh Indonesia





Prabowo Subianto Kecelakaan Kereta Bekasi Timur Flyover Investigasi

