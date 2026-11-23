Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengajukan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI pada Senin 23 November 2026.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Gedung DPR/ MPR RI di Jakarta pada Senin, 23 November 2026. Langkah strategis ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban konstitusi dalam mengajukan pengganti posisi wakil presiden yang saat ini dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran pribadi sang kepala negara di gedung parlemen menandakan tingkat urgensi dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan proses pengisian kekosongan wakil presiden tersebut.

Kedua nama yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Andi Amran Sulaiman, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian, dan Sugiono, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Usulan resmi tersebut dibacakan secara terbuka oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, di hadapan wartawan dan para anggota parlemen. Proses penyerahan ini dilakukan secara formal melalui surat resmi yang diserahkan langsung oleh sang presiden ke dalam amplop yang kemudian diterima oleh pimpinan MPR RI.

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Mekanisme Pengajuan dan Verifikasi Konstitusi

Dalam amanatnya, Ahmad Muzani membacakan isi surat pengusulan yang berisi daftar jelas kedua kandidat tersebut. Muzani menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat akan segera menindaklanjuti usulan ini melalui penyelenggaraan sidang paripurna. Proses ini harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan mekanisme prosedur dan batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memastikan bahwa seluruh tahap hukum berjalan sesuai dengan rambu-rambu konstitusi yang berlaku di negara Indonesia.

Setelah dokumen usulan resmi masuk ke dalam kepanitiaan, tim verifikasi yang dibentuk khusus oleh MPR RI akan segera memulai pekerjaan administrasi dan substantif. Ahmad Muzani menjelaskan bahwa rapat persiapan verifikasi untuk kedua nama calon wakil presiden tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada hari yang sama, yaitu sore hari tanggal 23 November 2026. Kesiapan ini menunjukkan responsivitas lembaga negara dalam mempercepat proses demokrasi tanpa mengabaikan standar legalitas.

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Pertimbangan Prestasi dan Loyalitas Terhadap Negara

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemilihan dua kandidat ini didasarkan pada kriteria prestasi kerja, pengabdian, dan kesetiaan kepada negara. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut diambil bukan hanya atas dasar pertimbangan politik sesaat, melainkan dari rekam jejak profesional kedua menteri. Prabowo juga menegaskan bahwa usulan dua nama ini bukan berarti hanya mereka yang memenuhi syarat, namun konstitusi membatasi presiden hanya boleh mengajukan dua nama untuk setiap masa pengisian kekosongan.

Sang presiden menyatakan keyakinannya bahwa Andi Amran Sulaiman dan Sugiono mampu bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa jika kelak diangkat menjadi wakil presiden. Pernyataan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas kepada publik dan anggota MPR RI bahwa kedua kandidat memiliki kapasitas mumpuni. Penekanan pada aspek kesetiaan dan prestasi menjadi fondasi utama dalam strategi komunikasi politik pemerintah mengenai topik sensitif ini.

Dampak Langsung dan Langkah Selanjutnya

Langkah formal ini akan memicu serangkaian proses verifikasi menyeluruh terhadap status, kualifikasi, dan integritas kedua kandidat oleh panitia verifikasi MPR RI. Jika proses verifikasi berjalan lancar dan disahkan dalam sidang paripurna, maka Andi Amran Sulaiman dan Sugiono resmi ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2029. Langkah ini juga menutup ruang spekulasi mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto untuk periode jabatan berikutnya yang akan dimulai pada tahun 2034.

Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden saat ini telah memicu dinamika politik yang mengharuskan adanya pengganti sesuai amanat konstitusi. Dengan adanya usulan resmi dari Istana Negara, maka proses demokratis untuk mengisi kursi wakil presiden kembali ke jalur institusional yang benar. Masyarakat dan pengamat politik akan memantau ketat hasil verifikasi MPR RI untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan atau konflik kepentingan dalam proses seleksi ini.