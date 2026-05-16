Prabowo Subianto Tegaskan Pentingnya Intervensi Negara dalam Pasar Bebas demi Kesejahteraan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto mengklarifikasi posisinya terhadap pasar bebas dan memperkenalkan konsep Indonesia Incorporated untuk menjamin kesejahteraan rakyat saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , dalam sebuah kunjungan resmi ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, baru-baru ini meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah. Acara ini bukan sekadar seremoni peresmian bangunan fisik, melainkan menjadi momentum penting bagi Presiden untuk menyampaikan visi ekonomi dan sosial pemerintahannya kepada masyarakat luas.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus mengenai posisi pemerintah terhadap mekanisme pasar bebas yang sering kali menjadi perdebatan hangat di kalangan ekonom dan politisi. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa anggapan yang menyebut dirinya anti terhadap mekanisme pasar bebas adalah sebuah kekeliruan besar. Namun, beliau memberikan catatan kritis bahwa meskipun pasar bebas memiliki efektivitasnya sendiri dalam mendorong efisiensi, sistem tersebut sangat rentan terhadap penyelewengan jika tidak diawasi dengan ketat oleh otoritas negara yang berdaulat.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dalam realitas ekonomi global saat ini, mekanisme pasar bebas yang dibiarkan berjalan tanpa kendali cenderung memojokkan kelompok masyarakat miskin dan rentan. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan kekuatan yang sangat signifikan antara pemodal skala besar dengan rakyat kecil yang hanya memiliki modal terbatas.

Jika persaingan ekonomi dibiarkan terjadi secara liar tanpa ada aturan main yang adil dan berpihak pada rakyat, maka kesenjangan ekonomi akan semakin melebar, dan mereka yang berada di lapisan terbawah akan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat krusial untuk hadir di tengah-tengah masyarakat guna menjamin kesejahteraan melalui berbagai kebijakan afirmatif yang tepat sasaran.

Intervensi pemerintah bukan dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi atau mematikan kreativitas pasar, melainkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengenang sosok Marsinah, seorang aktivis buruh yang telah menjadi simbol perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia.

Tragedi kemanusiaan yang menimpa Marsinah menjadi pengingat pahit tentang apa yang terjadi ketika para pengusaha hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial sebesar-besarnya tanpa memedulikan martabat, etika, dan hak dasar manusia. Presiden menegaskan bahwa pola pikir yang hanya mengejar profit semata sangat bertentangan dengan dasar negara serta cita-cita luhur pendirian Republik Indonesia. Menurut beliau, pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk mengubah paradigma mereka dari sekadar mencari laba menjadi kontributor aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui semangat kebersamaan. Sebagai solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Presiden Prabowo memperkenalkan dan mendorong konsep yang disebut sebagai Indonesia Incorporated. Konsep ini mengacu pada semangat negara kekeluargaan, di mana seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun sektor swasta, bekerja sama secara harmonis layaknya sebuah keluarga besar untuk mencapai tujuan nasional bersama.

Dalam bingkai Indonesia Incorporated, kekayaan alam dan sumber daya bangsa tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir elit atau kelompok tertentu, melainkan harus dikelola sedemikian rupa agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil. Beliau menekankan bahwa setiap pemimpin, baik di tingkat pusat, daerah, maupun pimpinan perusahaan, memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hak rakyat atas kesejahteraan. Semangat kebersamaan ini dianggap sebagai kunci utama untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menuju negara maju yang berkeadilan.

Penutupan pidatonya menegaskan komitmen Presiden untuk selalu berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam setiap pengambilan kebijakan. Beliau meyakini bahwa ekonomi yang berasaskan kekeluargaan adalah jalan terbaik bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran. Dengan mengedepankan semangat gotong royong, pemerintah akan terus mengupayakan perlindungan bagi kelompok rentan sambil tetap membuka ruang bagi inovasi dan investasi yang sehat. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh secara angka statistik di atas kertas, tetapi juga tumbuh secara kualitas hidup manusia secara nyata.

Presiden berharap agar Museum Marsinah dapat menjadi pengingat abadi bagi generasi mendatang tentang pentingnya menegakkan hak asasi manusia dan keadilan bagi para pekerja, sehingga sejarah kelam masa lalu tidak terulang kembali di masa depan demi terciptanya Indonesia yang lebih sejahtera





