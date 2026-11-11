Prabowo Subianto Sebut Pembentangan Kain Merah Putih 24 Km Rekor Dunia

Presiden Prabowo Subianto menilai pembentangan kain Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Nagan Raya layak menjadi rekor dunia yang memecahkan batas nasionalisme.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyatakan bahwa pembentangan kain Merah Putih sepanjang 24 kilometer yang dilakukan oleh warga Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu (11/11/2026), merupakan sebuah pencapaian yang layak mendapatkan pengakuan sebagai rekor dunia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat berada di lokasi acara untuk meresmikan Masjid Giok Aceh, menandai dukungan tertinggi dari pemerintah pusat terhadap inisiatif lokal tersebut.

Mekanisme dan Rute Pembentangan Kain Merah Putih

Kegiatan monumental ini melibatkan belasan ribu warga yang berbaris membawa kain bendera merah putih mulai dari area Bandar Udara Cut Nyak Dhien Nagan Raya hingga berakhir di Kompleks Perkantoran Suka Makmue. Tujuan akhir rute tersebut adalah Masjid Agung Baitul 'Ala, yang lebih dikenal dengan nama Masjid Giok Aceh, yang terletak di ibu kota Kabupaten Nagan Raya. Panjang kain yang digunakan mencapai tepat 24 kilometer, sebuah angka yang dipilih secara spesifik untuk menyesuaikan dengan usia genap Kabupaten Nagan Raya yang ke-24 tahun.

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Prosesi ini tidak hanya sekadar pawai biasa, melainkan sebuah demonstrasi visual skala besar yang menghubungkan infrastruktur transportasi utama dengan pusat peribadatan modern. Warga berdiri berjajar di sepanjang rute perjalanan, menciptakan koridor merah putih yang membentang jauh melampaui jarak standar dalam kegiatan serupa. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam prosesi ini memberikan validitas signifikan terhadap upaya pencatatan rekor internasional yang sedang berlangsung.

Pendapat Pejabat dan Dukungan Terhadap Pencapaian Rekor

Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, menegaskan kepada media ANTARA bahwa tujuan utama dari aksi massal ini adalah membangkitkan kembali semangat nasionalisme serta memperdalam kecintaan masyarakat Tanah Rencong terhadap simbol negara. Ia menjelaskan bahwa panjang kain ditetapkan sebesar 24 kilometer bukan tanpa alasan, melainkan sebagai simbolisasi langsung dari usia kabupaten yang baru menginjak dua dekade lebih empat tahun. Langkah ini diproyeksikan untuk mencatatkan sejarah baru dalam kategori pembentangan kain terpanjang di dunia.

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Untuk memastikan legitimasi global dari aktivitas ini, perwakilan lembaga pencatat rekor dunia asal Australia dikabarkan telah hadir di lokasi kejadian. Keberadaan mereka bertujuan untuk memantau setiap detail pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa protokol standar internasional terpenuhi sepenuhnya sebelum sertifikat resmi diterbitkan. Teuku Raja Keumangan meminta doa restu dari seluruh lapisan masyarakat agar usaha memecahkan rekor dunia ini berhasil tanpa halangan.

Dampak Sosial dan Prospek Pengakuan Internasional

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada ribuan warga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembentangan kain Merah Putih tersebut. Beliau menyapa warga yang berdiri di sepanjang rute perjalanan, menunjukkan interaksi langsung yang memperkuat ikatan emosional antara pemimpin negara dan rakyat di daerah. Dukungan penuh dari Istana ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kreativitas kolektif di tingkat daerah lainnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyarankan bahwa keberhasilan rekordan di Aceh ini seharusnya menjadi contoh inspiratif bagi kabupaten atau kota lain di Indonesia. Ia bercanda dengan ringan bahwa jika ada daerah lain yang ingin meniru prestasi ini, mereka mungkin harus membentangkan kain sepanjang lebih dari 24,5 kilometer untuk melampauinya. Komentar ini disambut dengan gelak tawa dan tepuk tangan meriah dari para warga yang hadir, mencerminkan suasana kegembiraan dan kebanggaan bersama.

Masjid Giok Aceh yang direstui dalam kesempatan yang sama juga menjadi fokus perhatian karena keunikan arsitekturnya. Bangunan ibadah ini disebut sebagai satu-satunya struktur peribadatan di Indonesia yang menggunakan batu giok Aceh sebagai bahan konstruksi utama dan pelapis dindingnya. Kombinasi antara peresmian bangunan bersejarah dengan pencatatan rekor dunia menciptakan momen bersejarah ganda yang meningkatkan profil pariwisata dan budaya Nagan Raya secara signifikan.