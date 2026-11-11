Prabowo Subianto Rayakan HUT ke-15 Partai NasDem, Tekankan Persatuan dan Reformasi Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, menegaskan kedekatan dengan Surya Paloh serta dorongan perbaikan kualitas kaderisasi partai politik.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi hadir dan menyampaikan pidato utama pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-15 Partai NasDem yang diselenggarakan di Gedung NasDem Tower, Jakarta, pada Rabu malam, tanggal 11 November 2026. Kehadiran Presiden ini menandai momen penting dalam interaksi antara eksekutif tertinggi negara dengan salah satu partai politik pendiri koalisi pemerintahan, sekaligus menjadi ajang untuk memperkuat narasi persatuan dan visi bersama terhadap masa depan bangsa.

Kedekatan Personal Prabowo dan Surya Paloh

Prabowo Subianto secara eksplisit mengakui adanya ikatan pertemanan yang telah terjalin lama dan mendalam dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh. Dalam orasinya, Presiden menegaskan bahwa kedua tokoh tersebut telah melewati perjalanan politik yang panjang bersama-sama, sempat berada dalam wadah gerakan yang sama sebelum akhirnya memilih jalan yang berbeda namun tetap berorientasi pada tujuan yang serupa.

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Menurut pernyataan langsung dari Presiden, fondasi hubungan baik antara dirinya dan Surya Paloh dibangun atas dasar kecintaan yang sama terhadap bangsa Indonesia. Keduanya sepakat bahwa perbedaan pilihan politik tidak pernah menggeser komitmen mereka untuk berkontribusi penuh melalui tenaga, pikiran, gagasan, dan cita-cita luhur demi kemajuan negara. Pernyataan ini berfungsi sebagai penegasan publik bahwa dinamika internal partai politik tidak mengganggu stabilitas hubungan antar-pemimpin nasional.

Dorongan Perbaikan Kualitas Kaderisasi Partai Politik

Prabowo Subianto menyatakan kesetujuannya sepenuhnya terhadap pandangan yang disampaikan oleh Surya Paloh mengenai urgensi peningkatan kualitas pendidikan politik di Indonesia. Presiden menekankan bahwa bangsa Indonesia sangat membutuhkan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, termasuk di dalam lingkungan partai politik itu sendiri. Tanpa kaderisasi yang baik, partai politik tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam sistem demokrasi.

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Sebagai bagian dari mekanisme reformasi internal, Presiden mengajak seluruh elemen partai untuk berani melakukan koreksi diri terhadap kekurangan yang ada. Ia berpendapat bahwa bangsa besar adalah bangsa yang memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan dan mengakui ketidaksempurnaan. Proses evaluasi diri hanya dapat dilakukan jika para pelaku politik mau jujur mengetahui kelemahan mereka, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara konstruktif.

Definisi Politik Positif dan Pengabdian Bangsa

Presiden meyakini bahwa perjuangan politik yang dilakukan oleh dirinya dan Surya Paloh, meskipun berasal dari latar belakang organisasi yang berbeda, selalu berlandaskan pengertian politik yang positif. Definisi politik yang ia ajukan adalah kehendak tulus untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat. Pandangan ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam literatur politik, di mana tujuan akhir aktivitas politik adalah kesejahteraan publik.

Atas nama pribadi maupun atas nama Pemerintah Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Dirgahayu kepada Partai NasDem pada perayaan ulang tahun ke-15 tersebut. Ia mendoakan agar partai terus setia terhadap pengabdian dan tetap memegang teguh cita-cita bangsa yang dicintai bersama, memastikan bahwa semangat nasionalisme tetap menjadi kompas utama dalam setiap langkah kebijakan dan aksi nyata di lapangan.

Kehadiran Petinggi Koalisi dan Pemerintah

Puncak peringatan HUT Partai NasDem dihadiri oleh sejumlah petinggi partai politik yang berada baik dalam koalisi maupun di luar koalisi pemerintah, menunjukkan dukungan luas dari berbagai spektrum politik. Di antara tamu kehormatan yang hadir adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, serta Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, yang menandakan pentingnya kohesi antar-partai pendukung pemerintahan.

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Kehadiran juga ditandai oleh partisipasi aktif sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih, mencerminkan integrasi antara birokrasi dan struktur partai. Para pejabat tinggi yang hadir meliputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

Selain itu, kehadiran Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Fianda Hafid dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman melengkapi delegasi pemerintah. Acara ini juga dihadiri oleh pimpinan lembaga legislatif, yaitu Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menegaskan sinergi kuat antara cabang eksekutif, legislatif, dan kekuatan partai politik dalam mendukung agenda pembangunan nasional.