Prabowo Subianto Minta RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui Dikelola dengan Profesional

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Lampung agar dikelola dengan profesional untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Prabowo Subianto berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dan dilaksanakan management yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Lampung agar dikelola dengan profesional untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat peresmian RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Lampung , Rabu (10/6/2026).

Prabowo Subianto berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dan dilaksanakan management yang professional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Presiden Prabowo juga berharap agar RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan yang memuaskan masyarakat pesisir barat. Ia juga berpesan agar tidak ada penyelewengan dan korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

Prabowo Subianto juga berharap agar dalam 1 tahun ini, pemerintah sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat. Peresmian RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui dilakukan oleh Prabowo Subianto didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya





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Prabowo Subianto RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui Lampung Pelayanan Kesehatan

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