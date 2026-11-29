Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian dan arahan khusus kepada Kapolri Suyudi, berharap ia mengikuti jejak integritas Hoegeng Iman Santoso.

Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian tinggi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto. Beliau mengungkapkan harapan agar pemimpin tertinggi polisi tersebut mampu meneladani integritas mantan Kapolri, Jenderal Hoegeng Iman Santoso.

Arahan Integritas di Kediaman Resmi

Prabowo Subianto secara langsung menyampaikan pesan tersebut kepada Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia mengingatkan bawahan beliau untuk dapat menjadi sosok yang dicintai rakyat. Presiden menyebutkan bahwa mantan pejabat kepolisian tersebut masih diingat positif puluhan tahun setelah masa pelayanannya berakhir.

Also read Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Anda Bisa jadi Hoegeng Kedua

Selaku pemimpin negara, Prabowo menekankan pentingnya sosok pemimpin yang bersih dari praktik korupsi. Ia berharap Suyudi mampu menjalankan amanah kepercayaan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Harapan ini menjadi fokus utama dalam pembinaan karakter para pejabat tinggi negara.

Pendekatan Personal untuk Kepercayaan

Kepala Negara mengungkapkan bahwa dirinya sempat memanggil Suyudi ke kediaman resmi beberapa hari sebelumnya. Pertemuan personal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dalam menjalankan tugas. Prabowo mengaku awalnya tidak mengenal Suyudi secara dekat sebelum penunjukan.

Advertisement

Keyakinan kuat muncul sebagai alasan utama penunjukan Jenderal Suyudi. Presiden merasa yakin akan kemampuan dan integritas calon pemimpin kepolisian. Pendekatan langsung ini menunjukkan perhatian khusus terhadap reformasi di institusi kepolisian.

Wawasan Politik di Partai Golkar

Pernyataan ini disampaikan dalam pidato puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Partai Golkar. Acara berlangsung di Sentul, Jawa Barat, pada Minggu malam, 29 November. Presiden memantau dan menyampaikan pandangan secara daring kepada para peserta.

Partai Golkar menjadi wadah strategis untuk menyuarakan visi reformasi keamanan. Dukungan dari partai mayoritas ini memperkuat legitimasi kebijakan penunjukan. Prabowo berharap dukungan ini dapat mempercepat perubahan di kepolisian.

Visi Kebersihan Institusi Polri

Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat Indonesia mendambakan pemimpin yang bersih. Harapan ini menjadi dasar bagi setiap kebijakan penempatan pejabat. Presiden ingin Polri kembali dipercaya secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Advertisement

Masa depan institusi kepolisian bergantung pada figur pemimpin yang berwibawa. Jenderal Suyudi Ario Seto mendapat tanggung jawab besar untuk mewujudkannya. Jejak Hoegeng Iman Santoso menjadi standar tinggi yang harus diteladani oleh para perwira tinggi.