Prabowo Subianto: Indonesia Harus Menghentikan Praktik Ekspor Komoditas SDA yang Merugikan Perekonomian Nasional

Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato tentang Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (20/5/2026). Pada momen tersebut, Prabowo menyampaikan keresahan mengenai posisi Indonesia sebagai produsen terbesar beberapa komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Pada momen tersebut, Prabowo menyampaikan keresahan mengenai posisi Indonesia sebagai produsen terbesar beberapa komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Bahkan Indonesia memiliki kemampuan menentukan harga jual ke pasar internasional. Harga komoditas SDA, seperti minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), karet alam, nikel dan komoditas-komoditas lainnya didikte negara pembeli (oligopsoni). Fenomena serupa pernah terjadi pada komoditas minyak bumi.

Harga minyak bumi dunia dikontrol oleh hanya beberapa perusahaan raksasa eksplorasi minyak bumi yang disebut beroperasi di negara-negara yang memiliki cadangan minyak bumi sangat besar, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Perusahaan tersebut berasal dari Inggris, Jepang, AS, dan Jerman. , yaitu menyalahgunakan posisi dominan di pasar dengan menetapkan harga jual minyak bumi di pasar internasional secara sepihak. Merugikan negara produsen.

Mendorong negara-negara eksportir minyak bumi membentuk kartel minyak bumi dunia. Kartelnya dilembagakan dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Organisasi kartel minyak dunia, OPEC didirikan di Baghdad, Irak, pada tahun 1961. Pada awalnya, OPEC beranggotakan lima negara produsen minyak terbesar dunia, yaitu Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. dalam mengendalikan harga minyak dunia.

OPEC bertugas mengatur produksi, harga dan hak konsesi dengan perusahaan eksplorasi minyak dunia. Sejak tahun 1961, seiring dengan pendirian OPEC, harga minyak dunia menjadi lebih tinggi dan stabil. Negara produsen minyak bumi, dikenal dengan menikmati pendapatan minyak besar yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan di negara maju. Sebagai contoh, sejak tahun 1961, dampak dari kenaikan pendapatan minyak, pemerintah Kuwait membentuk Kuwait Investment Authority (KIA) yang ditugaskan mengelola dan menginvestasikan dana hasil penjualan minyak bumi Kuwait.

Dikenal dengan Future Generation Fund (FGF). Sebesar 57 persen dari total produksi CPO global. Di posisi kedua, Malaysia yang memproduksi sekitar 19 juta ton hingga 20 juta ton dengan margin penjualan CPO yang lebih rendah. Hasil studi Next Indonesia yang dipublikasikan pada 10 April 2026 menunjukkan bahwa margin penjualan CPO Indonesia lebih banyak dinikmati oleh Singapura.

Hal ini tercermin pada harga impor Singapura dari Indonesia untuk produk sawit olahan umumnya di kisaran 600-1.300 dolar AS per ton, sementara harga re-ekspor Singapura ke negara lain di kisaran 1.000-1.900 dollar AS per ton. Margin harga yang dinikmati oleh Singapura hingga saat ini, konsisten positif sekitar 52-634 dolar AS per ton.

Sementara, Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia hanya bisa menjual di harga 1.100 dolar AS per ton untuk minyak sawit yang sudah dimurnikan (Margin harga tertinggi yang dinikmati oleh Singapura terjadi pada tahun 2022 mencapai sekitar 634 dolar AS per ton. Pada saat itu, harga ekspor Singapura menyentuh angka 1.979 dolar AS per ton, jauh di atas harga impor dari Indonesia sebesar 1.345 dolar AS per ton. Kondisi ini tidak adil bagi petani sawit Indonesia.

Nilai tambah dari komoditas sawit lebih banyak dinikmati oleh Singapura. Padahal, secara fisik minyak sawit yang diperdagangkan tidak mengalami perubahan mendasar karena kode barangnya juga masih sama. Fenomena yang lebih mencolok terlihat pada minyak sawit mentah. Pada periode 2015-2019, margin harga antara harga impor dari Indonesia dan harga re-ekspor oleh Singapura mencapai sekitar 294-797 dolar AS per ton.

Sebagai contoh, pada tahun 2015, harga impor Singapura dari Indonesia hanya 534 dolar AS per ton. Sementara harga ekspor mencapai 1.331 dolar AS per ton. Margin mencapai sekitar 797 dolar AS per ton. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan praktik ekspor komoditas SDA yang merugikan perekonomian nasional?

Pertama, langkah pemerintah menyatukan tata kelola ekspor komoditas SDA oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) patut untuk didukung. Langkah ini membuat ekspor komoditas SDA terpusat di satu badan dengan volume pemasaran dan penjualan yang sangat besar. Hal ini akan meningkatkan pemusatan ekspor sekaligus menjawab keresahan Prabowo terkait dengan pembentukan harga internasional untuk komoditas SDA yang selama ini didikte oleh hanya beberapa pembeli besar.

Dalam konteks undang-undang persaingan usaha, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa ekspor komoditas SDA tidak menyalahgunakan posisi dominan di pasar. Pemerintah harus memastikan bahwa harga ekspor komoditas SDA tidak ditetapkan secara sepihak oleh negara pembeli. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat menghentikan praktik ekspor komoditas SDA yang merugikan perekonomian nasional dan meningkatkan nilai tambah bagi petani sawit Indonesia





