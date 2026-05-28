Prabowo Subianto: Indonesia dan Prancis Sepakat, Per perdamaian di Timur Tengah Penting

Prabowo Subianto, Presiden RI, menyatakan setuju dengan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa perdamaian di Timur Tengah sangat penting. Prabowo juga memuji kepemimpinan Macron di dunia internasional.

"Saya juga sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina," kata Prabowo seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/5/2026).

Menurut Prabowo, tidak mungkin mencapai kata damai, bila tak ada solusi terbaik bagi kedua negara. Maka dari itu, Presiden Prabowo tegas menyatakan hal itu di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Indonesia tetap berpandangan, tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina," tegas Prabowo. "Saya sependapat dengan Presiden Macron, bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama," imbuhnya menandasi.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (Youtube Sekretariat Presiden) Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku tersanjung dengan perlakuan Negara Prancis kepada dirinya dan jajaran delegasi saat lawatan kali ini.

"Tahun ini saja, saya sudah tiga kali ke Prancis. Dan tahun lalu, Indonesia mendapat kehormatan besar, diundang bisa ikut dalam defile 14 Juli, Hari Kebangsaan bagi Republik Prancis. Ini saya kira kehormatan sangat besar. Mungkin kita negara Asia pertama yang defile di eh, benua Eropa,"kata Prabowo saat berpidato di Istana Elysee Paris, Kamis (28/5/2026).

Prabowo mengamini pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bahwa hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat yang terbaik selama ini. Dia lalu memuji, sosok Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah pemimpin yang berkarakter dan selalu tegas dan berani dalam bersikap. Khususnya saat kondisi dunia sudah tidak seusai dengan aturan dan tata aturan yang semestinya.

"Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional terasa, bahwa Presiden Macron, Republik Prancis, selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Republik Prancis," seru Prabowo. Presiden Republik Indonedia, Prabowo Subianto, yang didampingi putranya, Ragowo Hediprasetyo alias Didit tiba di Istana Elysee Paris, Kamis (28/5). Kedatangan mereka disambut Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Briggitte Macron. Usai Prabowo turun dari Mercedez putih, Macron pun langsung memberi pelukan hangat.

Tampak mereka sangat akrab dan berjalan menujuk gerbang masuk istana. Sebelum masuk untuk melangsungkan pertemuan bilateral, Prabowo dan Macron bersama para pendampingnya, berfoto dan menghadap ke arah media. H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang pengusaha, politisi, mantan perwira TNI Angkatan Darat dan presiden ke-8 RI





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prabowo Subianto Indonesia Perancis Perdamaian Macron

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Prabowo Subianto Berikan Hewan Kurban Tradisi Annnya, Untuk Warga Babakan MadangPresiden Prabowo Subianto menyerahkan hewan kurban ke masyarakat Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai bentuk kepeduliannya. Warga menyambutnya dengan penuh syukur.

Read more »

Prabowo Salat Iduladha di Paris, Lanjut Silaturahmi dengan WNI di Wisma KBRIPresiden Prabowo Subianto akan melaksanakan salat Iduladha di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris, Prancis.

Read more »

Momen Hangat Presiden Prabowo Subianto Salat Iduladha Bersama Diaspora di ParisPresiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis, bersama diaspora Indonesia

Read more »

Presiden Prabowo Subianto memulai Kunjungan Prabowo ke Prancis, disambut hangat Presiden Emmanuel Macron di Istana ElyseeKedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Prancis beserta sang istri, Brigitte Macron, dalam sebuah upacara kenegaraan yang hangat. Momen penting ini menandai dimulainya Kunjungan Prabowo ke Prancis yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral.

Read more »