Presiden Prabowo Subianto memastikan penguatan kolaborasi industri farmasi dan konektivitas maritim antara Indonesia dan India di KTT Manila 2026 untuk ketahanan nasional.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan percepatan penguatan kerja sama strategis antara ASEAN dan India pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-23 ASEAN- India di Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026). Fokus utama arahan tersebut tertuju pada peningkatan ketahanan kesehatan publik, penguatan sistem tanggap bencana, serta optimalisasi konektivitas maritim yang menjadi tulang punggung ekonomi kawasan.

Strategi Ketahanan Kesehatan dan Industri Farmasi

Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemajuan teknologi medis serta kekuatan industri farmasi di India akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi negara-negara anggota Asia Tenggara dalam memperkuat sistem kesehatan mereka. Indonesia menargetkan pengembangan industri farmasi domestik sebagai pilar utama ketahanan nasional, dengan memanfaatkan teknologi India untuk menekan biaya produksi dan distribusi obat-obatan vital.

Also read Politisi PDIP: Cawapres Terbaik Adalah Dasco, Tapi...

Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa kedua negara telah menjalin hubungan kerja sama yang solid dalam penyediaan obat-obatan, produk farmasi, dan peralatan medis dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat luas. Kepala Negara menekankan pentingnya Indonesia terus berbagi praktik terbaik sekaligus mempelajari standar industri terbaru dari India untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri yang mandiri dan handal.

Integrasi Samudra Hindia dan Diplomasi Konektivitas

Selain isu kesehatan, Prabowo Subianto juga mendorong percepatan integrasi ekonomi melalui penguatan konektivitas maritim dan keamanan laut antara ASEAN dan India sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas kawasan. Menurut analisisnya, Samudra Hindia telah berfungsi sebagai jembatan peradaban dan perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara dengan India selama berabad-abad, menciptakan ikatan budaya yang tak terpisahkan hingga saat ini.

Advertisement

Presiden Republik Indonesia menekankan bahwa ruang maritim kini memiliki peran krusial bagi masa depan kedua bloc, sehingga Indonesia dan India memiliki tanggung jawab moral bersama untuk menjaga perairan tetap damai, aman, dan terlindungi dari gangguan eksternal. Kedua negara sepakat bahwa prinsip-prinsip yang tercantum dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific selaras dengan Indo-Pacific Oceans Initiative milik India, yang menjadi dasar hukum bagi kerja sama praktis di bidang keamanan maritim.

Dampak Ekonomi dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Sabang

Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perekonomian nasional sangat bergantung pada kelancaran perdagangan maritim, di mana setiap gangguan di jalur laut berpotensi mengancam rantai pasok global dan mata pencaharian jutaan orang yang hidup di kawasan pesisir. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jalur-jalur laut strategis menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional bagi negara-negara kepulauan di Asia Tenggara.

Indonesia dan India telah menyepakati rencana konkret untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Sabang serta Kepulauan Andaman dan Nicobar guna membuka pasar-pasar baru yang lebih luas dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan antarpelabuhan dan menjadikan laut sebagai penghubung menuju kemakmuran bersama, bukan sebagai penghalang bagi pertumbuhan ekonomi regional di masa depan.