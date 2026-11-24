Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya riset dan inovasi teknologi pertanian dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional, seperti yang ditunjukkan dalam kunjungan ke PKPOT Malang.

Kantor Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan secara resmi mendorong percepatan pengembangan inovasi dan teknologi pertanian buatan anak bangsa untuk memperkuat fondasi ketahanan serta mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang lebih tangguh.

Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Mohammad Nur Rianto Al Arif, yang menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia melalui optimasi seluruh potensi dan sumber daya bangsa.

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Mekanisme Penguatan Sektor Pertanian

Mohammad Nur Rianto Al Arif menjelaskan bahwa penguatan sektor pertanian mutlak membutuhkan dukungan riset, inovasi teknologi, dan kolaborasi yang solid dari seluruh pemangku kepentingan agar proses modernisasi pertanian dapat berjalan efektif dan memberikan dampak jangka panjang.

Menurut dia, inovasi pertanian harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga pengembangan teknologi pertanian perlu mencakup berbagai aspek mulai dari benih unggul hingga pengolahan hasil.

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Posisi Pemangku Kepentingan Dalam Riset

Direktur Utama PKPOT, Hariyadi, memaparkan sejumlah inovasi konkret yang telah dikembangkan, antara lain pengembangan benih padi dan modifikasi pupuk urea menggunakan teknologi nano sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan efisiensi dan peningkatan hasil panen.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, menjelaskan bahwa pengembangan benih padi varietas Sukma melalui kolaborasi pemerintah daerah, petani, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merupakan bagian dari penerapan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi.

Dampak Nyata Dan Langkah Selanjutnya

Kegiatan panen raya Pusat Kajian Pertanian Organik Terpadu di Kabupaten Malang, yang berlangsung pada Selasa tanggal dua puluh empat November dua ribu dua puluh enam, menjadi momentum penting untuk memamerkan hasil karya anak bangsa dalam bidang pertanian terpadu.

Pihaknya berharap inovasi pertanian tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan lebih luas guna memperkuat kemandirian pangan Indonesia, dengan target mengurangi kehilangan hasil panen dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil bagi masyarakat di seluruh wilayah negara.