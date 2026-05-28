Prabowo Subianto dan Presiden Macron Bahas Kerja Sama Strategis, Perkuat Hubungan Bilateral

Prabowo Subianto, Presiden RI, bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee Paris, membahas kerja sama strategis Indonesia-Prancis. Prabowo menyampaikan dukungan pemerintah Prancis dalam sejumlah program strategis Indonesia dan optimistis kunjungan kenegaraan dapat memperkuat hubungan bilateral.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyebut Indonesia membawa sejumlah agenda strategis yang akan dibahas bersama pemerintah Prancis.

"Kita dalam hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting. Kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan eh Perjanjian Indonesia-European Union CEPA," kata Prabowo saat berpidato di Istana Elysee Paris, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Menurut Prabowo, kerja sama kedua negara saat ini berkembang di berbagai sektor penting yang berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Prancis dalam sejumlah program strategis Indonesia.

Ia optimistis kunjungan kenegaraan tersebut dapat memperkuat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kerja sama investasi antara Indonesia dan Prancis. Prabowo juga menyambut pembentukan France-Indonesia High Level Business Council yang dinilai dapat mempererat hubungan ekonomi kedua negara.

"Saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council. Ini saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia," jelas Prabowo





