Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron Bertemu Bilateral di Paris

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/05/2026). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis untuk terus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan.

Presiden Republik Indonesia , Prabowo Subianto , melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis , Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/05/2026). Pertemuan berlangsung konstruktif dengan pembahasan yang berfokus pada penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di berbagai sektor prioritas.

Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis untuk terus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, sekaligus memperkuat kontribusi kedua negara dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemajuan bersama di tengah dinamika global yang terus berkembang. Hubungan Indonesia dan Prancis, menurut Presiden Prabowo, saat ini berada pada fase terbaik sepanjang sejarah hubungan kedua negara. Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kepemimpinan Presiden Macron dalam mendorong kemitraan yang makin erat antara kedua negara.

Selain itu, Prabowo juga menilai bahwa Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai isu global dan kawasan. Menurut Prabowo, hubungan bilateral yang terus berkembang positif tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron dalam memperkuat kerja sama kedua negara. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hari ini pertemuan akan membahas beberapa isu-isu penting, seperti kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia European Union CEPA.

Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Macron atas dukungan yang diberikan untuk mempercepat perkembangan kerja sama bilateral kedua negara





Prabowo Subianto Emmanuel Macron Pertemuan Bilateral Indonesia Prancis

Presiden Prabowo Subianto memulai Kunjungan Prabowo ke Prancis, disambut hangat Presiden Emmanuel Macron di Istana ElyseeKedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Prancis beserta sang istri, Brigitte Macron, dalam sebuah upacara kenegaraan yang hangat. Momen penting ini menandai dimulainya Kunjungan Prabowo ke Prancis yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral.

Prabowo Subianto dan Presiden Macron Bahas Kerja Sama Strategis, Perkuat Hubungan BilateralPrabowo Subianto, Presiden RI, bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee Paris, membahas kerja sama strategis Indonesia-Prancis. Prabowo menyampaikan dukungan pemerintah Prancis dalam sejumlah program strategis Indonesia dan optimistis kunjungan kenegaraan dapat memperkuat hubungan bilateral.

Bertemu Emmanuel Macron, Prabowo Ingin Bahasa Prancis Diajarkan di Seluruh Sekolah IndonesiaPresiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar mata pelajaran Bahasa Prancis diajarkan di seluruh sekolah di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto Mendatang di Paris, Hadapi Pertemuan Empat Mata dengan Presiden MacronSetelah menyelesaikan pertemuan intensif selama lima jam dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan di Eropa dengan menemui Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Perancis.

