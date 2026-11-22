Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya paparkan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Putin, Trump, Lee Jae Myung, dan Xi Jinping untuk ekonomi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya secara resmi mengungkap agenda diplomatik intensif yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto selama menghadiri KTT ASEAN dan KTT APEC. Rangkaian pertemuan strategis ini berfokus pada penguatan kerja sama internasional guna menghadirkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Indonesia.

Diplomasi Prabowo Di Sela-Sela Konferensi Regional

Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa kepercayaan besar dari berbagai negara menjadi modal utama dalam dinamika global saat ini. Pembangunan hubungan kenegaraan maupun personal antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pemimpin dunia menjadi langkah penting untuk memperkuat kerja sama multilateral.

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Tujuan utama dari strategi diplomasi ini adalah menghadirkan manfaat langsung dan terukur bagi kesejahteraan rakyat Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Pujian Putin Soal Ekonomi Dinamis Indonesia

Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pujian terbuka terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di hadapan para pemimpin dunia. Dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Putin yang menyoroti pertumbuhan ekonomi negara ini.

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Vladimir Putin secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar, paling cepat berkembang, dan paling dinamis di Asia maupun dunia. Pernyataan ini disampaikan secara langsung saat Putin berbicara dalam forum APEC CEO Forum.

Kontrak BTS Dan Kerja Sama Dengan Amerika Serikat

Dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung di sela-sela KTT ASEAN, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas kehadiran grup musik BTS. Konser musik selama tiga hari akan digelar di Indonesia pada akhir Desember 2026.

Hubungan persahabatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump juga terus diperkuat melalui peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang strategis. Trump menyebut Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang hebat sekaligus sahabat baiknya di hadapan para pemimpin ASEAN.

Donald J. Trump juga menyampaikan apresiasi luas atas kinerja Presiden Indonesia tersebut dalam mengelola kebijakan ekonomi dan stabilitas regional. Pengakuan ini menunjukkan kuatnya posisi Indonesia di panggung diplomasi Amerika Serikat.

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Kesepakatan Investasi Rp1.600 Triliun Bersama China

Presiden China Xi Jinping selaku tuan rumah KTT APEC menerima apresiasi dari Prabowo Subianto atas keberhasilan penyelenggaraan konferensi tersebut. Prabowo juga menyoroti perkembangan Kota Shenzhen yang dibangun dalam kurun waktu sekitar empat puluh tahun sebagai model pertumbuhan yang inspiratif.

Indonesia dan China resmi menyepakati investasi senilai lebih dari 86 miliar dolar AS atau sekitar 1.600 triliun rupiah. Kesepakatan besar ini melibatkan tiga puluh lima perusahaan multinasional yang siap beroperasi di wilayah nusantara.

Proyek investasi massal ini berpotensi menyerap lebih dari lima puluh ribu tenaga kerja di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja skala besar ini diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan.