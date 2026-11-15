Prabowo Soroti Potensi Ekonomi Digital ASEAN Capai 2 Triliun Dolar AS

Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran krusial DEFA dalam mewujudkan proyeksi ekonomi digital ASEAN senilai 2 triliun dolar AS pada tahun 2030 di KTT Manila.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti potensi luar biasa dari ekosistem ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara yang diproyeksikan akan mencapai nilai 2 triliun dolar AS pada tahun 2030.

Pernyataan strategis ini disampaikan secara resmi oleh Kepala Negara saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-49 ASEAN yang berlangsung di Philippine International Convention Center, Manila, Filipina, pada Minggu (15/11/2026). Fokus utama penekanan tersebut adalah pada pentingnya integrasi kebijakan digital regional untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh negara anggota.

Peran Deklarasi Kerangka Kerja DEFA

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Prabowo Subianto secara eksplisit menyebut Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai instrumen krusial yang menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan. Kepala Negara menjelaskan bahwa kerangka kerja ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi strategis untuk memastikan stabilitas dan kemajuan ekonomi di masa depan. Ia menekankan bahwa implementasi penuh dari perjanjian ini akan membuka ruang bagi pengembangan ekonomi digital dengan nilai potensi mencapai 2 triliun dolar AS pada tahun 2030, menjadikannya salah satu pilar utama dalam visi ekonomi regional ASEAN.

Manfaat bagi Dunia Usaha dan Tenaga Kerja

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto memaparkan bahwa kolaborasi melalui DEFA tidak hanya berfokus pada makroekonomi negara, tetapi juga memiliki dampak langsung dan nyata bagi dunia usaha serta para pekerja di seluruh negara ASEAN. Langkah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka, transparan, dan kompetitif, yang pada akhirnya akan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Bagi tenaga kerja, integrasi digital ini diharapkan dapat membuka beragam peluang karier baru di sektor teknologi, sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di kancah internasional melalui peningkatan kompetensi digital.

Strategi Kemandirian Energi dan Biodiesel B50

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Selain topik digitalisasi, Presiden Prabowo juga menyampaikan paparan komprehensif mengenai langkah konkret Indonesia dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pencapaian program biodiesel B50. Program ambisius ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi komoditas kelapa sawit domestik. Di samping itu, Indonesia juga tengah gencar melakukan pengembangan energi surya dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt, sebuah langkah strategis untuk diversifikasi energi bersih yang mendukung transisi energi nasional menuju net zero emission di masa depan.

Penguatan Ketahanan Bersama ASEAN

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan bersama melalui kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri, dan pasar domestik yang luas. Dengan memanfaatkan aset-aset strategis tersebut secara sinergis, ASEAN dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh terhadap guncangan global. Kekuatan pasar domestik yang terintegrasi serta kelimpahan sumber daya alam menjadi modal utama untuk mendorong pertumbuhan industri hulu hingga hilir, sehingga kawasan ini tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi dan inovasi yang menarik investasi global.