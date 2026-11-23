Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Pimpinan MPR. Sidang Paripurna MPR dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 11 Desember 2026.

Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 November 2026, untuk menyerahkan nama calon wakil presiden guna mengisi kekosongan sisa masa jabatan 2024-2029. Kedatangan resmi ini menandai dimulainya proses administratif final sebelum pelaksanaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang telah ditentukan. Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 16.48 WIB dengan mengenakan setelan jas berwarna abu-abu lengkap dengan celana senada yang rapi.

Proses Serahan Nama Calon Wakil Presiden

Presiden Prabowo Subianto membawa nama dua calon wakil presiden yang akan diajukan kepada pimpinan MPR untuk selanjutnya dibahas dalam sidang paripurna. Turut menyambut kedatangannya di lokasi pertemuan, yaitu Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV, antara lain Ketua MPR dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran para pimpinan lembaga legislatif ini menegaskan pentingnya momen penyerahan dokumen kandidat tersebut dalam agenda ketatanegaraan terkini.

Also read Sidang Paripurna MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran 11 Desember

Penyederhanaan Jadwal Sidang Paripurna MPR

Keputusan untuk menjadwalkan Sidang Paripurna MPR pada Jumat, 11 Desember 2026, diambil melalui Rapat Gabungan MPR yang bertujuan mempercepat proses pengisian jabatan kosong. Jadwal ini mengalami perubahan signifikan dibandingkan rencana awal yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2026, dengan alasan penyesuaian terhadap tenggat waktu yang lebih ketat. Perubahan penjadwalan ini memungkinkan President memiliki waktu penyerahan nama yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Koreksi Interpretasi Ketentuan UUD 1945

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa rapat gabungan memutuskan untuk menggeser tanggal sidang agar proses penyerahan nama cawapres tidak terburu-buru dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian hukum. Sebelumnya, MPR menetapkan tenggat waktu 25 November untuk penyerahan nama, dengan alasan perhitungan 14 hari berdasarkan hari kerja sesuai semangat Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR. Namun, setelah menerima berbagai masukan dan kritik dari masyarakat serta pakar hukum, MPR memutuskan untuk kembali menggunakan perhitungan hari kalender yang baku dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.

Advertisement

Komitmen Penguatan Institusi Legislatif

Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaga yang pimpinnya terbuka terhadap kritik dan pandangan yang berkembang di seluruh Indonesia mengenai proses pengisian jabatan wakil presiden. Langkah penyesuaian jadwal ini diambil sebagai bentuk responsifitas MPR terhadap aspirasi publik dan kebutuhan akan kejelasan hukum yang lebih kuat. Muzani juga menegaskan bahwa keputusan untuk menyelenggarakan sidang pada 11 Desember adalah hasil kajian mendalam oleh rapat pimpinan MPR yang bertujuan untuk menghindari multitafsir di masa depan.

Tuntutan Penyerahan Nama Kandidat

Presiden Prabowo Subianto kini wajib mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat pukul 23.59 WIB pada hari Senin, 23 November 2026. Muzani menegaskan bahwa rapat gabungan telah memberikan dukungan penuh atas prinsip kehati-hatian ini dan segera akan mengirimkan surat resmi kepada presiden untuk mempersiapkan dokumen tersebut. Kedatangan dua nama calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden akan menjadi jawaban langsung dari keputusan rapat gabungan yang diumumkan pada hari ini.