Prasetyo Hendroyono dari PDIP menilai usulan cawapres Prabowo Subianto, Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, perlu diuji efektivitasnya bagi governance bangsa.

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah menyerahkan rekomendasi dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Senin, 23 November 2026. Pasangan yang diusung dalam langkah strategis ini adalah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, serta Menko PMK, Sugiono. Pengiriman usulan ini menandai tahap penting dalam proses pembentukan kepengurusan pemerintahan masa depan di tingkat legislatif tertinggi.

Reaksi PDIP Terhadap Usulan Cawapres Terbaru

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau yang dikenal sebagai PDIP, memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Andi Deddy, sebagai perwakilan partai, menyatakan bahwa pengajuan nama-nama tersebut merupakan hak prerogatif penuh dari kepala negara yang harus dihormati. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas kedua kandidat tersebut dalam mendukung jalannya roda pemerintahan masih perlu dicermati lebih lanjut. Deddy menyampaikan pernyataannya kepada wartawan pada Selasa, 24 November 2026, dengan nada yang tetap kritis namun profesional.

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Andi Deddy menambahkan bahwa siapapun yang diusulkan oleh presiden merupakan hak konstitusionalnya. Fokus utama bagi DPD kini adalah mengamati apakah usulan ini akan bermanfaat dalam mengurangi beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintahan ke depannya. Meskipun tidak menyangkal kewenangan presiden, ia memberikan catatan bahwa validitas kontribusi kedua figur ini terhadap stabilitas politik nasional masih menjadi pertanyaan terbuka yang perlu dijawab melalui proses implementasi nyata.

Analisis Kritis Karakter Andi Amran Sulaiman

Secara pribadi, Andi Deddy memberikan penilaian yang sangat kritis mengenai kapasitas kedua kandidat yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa keduanya belum tentu menjadi figur yang paling tepat untuk menghadapi situasi bangsa saat ini. Khususnya bagi Andi Amran Sulaiman, Deddy menilai bahwa gaya kepemimpinannya cenderung lebih cocok untuk urusan teknis operasional dibandingkan dengan tugas membangun konsensus politik di tingkat elite. Karakter Amran yang keras dan dominan dinilai sangat baik untuk mikro-manajemen program, namun berpotensi menyulitkan situasi ketika berhadapan dengan konflik bertensi tinggi.

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Deddy memperingatkan bahwa jika karakter tersebut tidak dimoderasi dengan baik, ada potensi besar menjadi beban baru bagi Presiden Prabowo Subianto di bidang politik, ekonomi, dan kondisi geopolitik saat ini. Selain faktor karakter, Deddy juga menyoroti latar belakang bisnis Amran serta potensi risiko apabila peran wakil presiden terlalu dominan dalam urusan teknis maupun politik elektoral di masa mendatang. Kecuali jika Amran dimaksudkan khusus untuk memastikan pendanaan bagi pemilihan umum 2029, hal ini bisa menimbulkan masalah baru jika Wapres terlalu aktif dalam eksekusi dan penggalangan dana.

Kendala Kapasitas Sugiono Sebagai Mitra Presiden

Sedangkan untuk kandidat kedua, yakni Sugiono, Deddy menilai bahwa faktor jam terbang akan menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsi pendampingan presiden. Ia berpendapat bahwa Sugiono mungkin akan kesulitan untuk berkontribusi besar karena usia, pengalaman, dan kepemimpinan yang dianggap kurang memadai. Susah dibayangkan Sugiono mampu memobilisasi elit pemerintahan, birokrasi, elit politik, dan para pelaku ekonomi secara efektif. Ini menjadi catatan serius bagi DPD PDIP dalam menilik kemampuan kandidat tersebut.

Andi Deddy juga meragukan kemampuan Sugiono untuk mengimbangi presiden dalam pengambilan keputusan strategis, kecuali jika posisinya memang dirancang untuk peran yang lebih terbatas. Ia menyatakan sulit berharap Sugiono bisa berperan sebagai mitra diskusi yang setara bagi presiden. Kecuali jika perannya hanya diharapkan sebagai ban serap dan jangkar bagi keleluasaan manuver politik presiden hingga pemilihan presiden yang akan datang, maka kapasitasnya mungkin tidak sebanding dengan beban tugas wakil presiden yang sesungguhnya.