Presiden Prabowo resmi menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan MPR RI sebelum tenggat waktu Senin malam 23 November 2026.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Senin, 23 November 2026. Penyerahan tersebut dilakukan di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, yang merupakan bagian dari Kompleks Parlemen di Jakarta. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kewajiban konstitusional presiden untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden selama sisa masa jabatan 2024 hingga 2029.

Persiapan fisik di lokasi acara menunjukkan suasana serius dan resmi yang mengatur protokol negara. Sejumlah kursi tamu telah ditata berjejer di sisi kanan dan kiri ruangan, dengan posisi yang menghadap meja utama di bagian tengah. Di bagian depan ruangan, deretan bendera Merah Putih telah terpasang sebagai simbol kenegaraan. Sementara itu, layar besar di bagian belakang menampilkan tulisan Pertemuan Presiden RI dengan Pimpinan MPR RI yang menegaskan konteks resmi dari acara penyerahan nama calon tersebut.

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Mekanisme Penyerahan Nama Calon Wakil Presiden

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden ini mengacu pada batasan waktu ketat yang ditetapkan oleh pimpinan MPR. Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan bahwa Senin, 23 November 2026, merupakan batas terakhir bagi Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Batas waktu ini mengacu pada penghitungan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden pengganti. Ketepatan waktu ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses legislative dan administrasi negara.

Pertimbangan waktu ini didasarkan pada perubahan jadwal Sidang Paripurna yang telah diputuskan dalam Rapat Gabungan. Rapat tersebut menggeser jadwal Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari tanggal 9 Desember menjadi tanggal 11 Desember 2026. Dengan pergeseran jadwal ini, MPR menghitung bahwa Presiden harus menyerahkan dua nama calon paling lambat pada Senin malam. Batas waktu spesifik yang ditetapkan adalah pukul 23.59 pada hari Senin, 23 November 2026, untuk memungkinkan proses verifikasi dan persiapan administrasi oleh MPR.

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Pendapat Pimpinan MPR dan Dukungan Instansi

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan ini setelah MPR menggelar Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen pada Senin pagi, 23 November 2026. Dalam rapat tersebut, pimpinan MPR memberikan dukungan penuh atas pandangan tenggat waktu yang ketat. Muzani menjelaskan bahwa Rapat Gabungan hari ini memutuskan bahwa Sidang Paripurna MPR untuk pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sisa masa jabatan 2024 hingga 2029 akan diselenggarakan pada hari Jumat, 11 Desember 2026. Perubahan dari hari Rabu, 9 Desember menjadi hari Jumat, 11 Desember ini memerlukan penyesuaian kalender kerja legislatif.

Muzani menegaskan bahwa MPR akan segera menyampaikan hasil keputusan rapat kepada Presiden agar dua nama calon wakil presiden tersebut dapat segera diserahkan. Langkah konkret yang akan diambil adalah pengiriman surat resmi dari MPR kepada Presiden. Surat ini berfungsi sebagai pengingat dan instruksi agar Presiden mempersiapkan dua nama calon dan mengirimkannya pada hari yang sama. Dukungan dan koordinasi antar lembaga tinggi negara ini dianggap penting untuk menghindari keterlambatan proses pengisian jabatan kenegaraan.

Dampak dan Langkah Seterusnya bagi Konstitusionalitas

Langkah penyampaian dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo memiliki dampak langsung terhadap proses legislatif selanjutnya. Setelah surat resmi diterima, MPR akan memulai persiapan untuk Sidang Paripurna yang telah diundur ke tanggal 11 Desember 2026. Proses ini melibatkan koordinasi dengan lembaga negara lainnya serta pemastian validitas calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejelasan nama calon akan memungkinkan diskusi dan pembahasan lebih lanjut dalam ruang parlemen.

Ketidakhadiran wakil presiden selama sisa masa jabatan 2024 hingga 2029 menimbulkan kebutuhan mendesak untuk pengisian jabatan ini. Pengaturan ini bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga menyangkut stabilitas dan kesinambungan eksekutif. Dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan jelas, seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Proses ini akan memastikan bahwa struktur kepemimpinan negara tetap lengkap dan dapat berfungsi optimal hingga akhir periode pemilihan umum berikutnya.