Pasangan Prabowo-Gibran hadir di acara Partai Golkar di SICC Bogor, Minggu 29 November 2026, disambut ribuan kader dan pejabat tinggi negara dalam suasana meriah.

Kedatangan Prabowo Subio di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Minggu malam (29/11/2026), disambut dengan penuh kemeriahan oleh ribuan kader dan pimpinan partai politik. Kehadiran Prabowo yang tiba sekitar pukul 19.30 WIB tersebut menjadi momen penting dalam silaturahmi nasional yang dihadiri oleh berbagai figur terkemuka di Indonesia.

Prosesi Kedatangan Dan Suasana Di Lokasi Acara

Prabowo tiba di lokasi dengan mengenakan beskap berwarna cokelat, sebuah penampilan yang menandakan keseriusan dan kehormatan dalam menghadiri acara tersebut. Ia diiringi oleh alunan lagu "Malam Minggu" yang dipopulerkan oleh Benyamin Sueb, menciptakan suasana hangat dan akrab sejak ia melangkah keluar dari kendaraan.

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Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, hadir langsung untuk menyambut kedatangan Prabowo. Mereka diiringi oleh sejumlah pimpinan partai lainnya yang telah menunggu di area kedatangan, menunjukkan tingkat partisipasi tinggi dari struktur organisasi partai tersebut.

Interaksi Dengan Pimpin Parpol Dan Pejabat Negara

Setelah tiba, Prabowo didampingi untuk menyalami satu per satu kader yang telah menunggunya dengan antusias. Saat memasuki auditorium utama, ia kembali disambut oleh sorak-sorai dari para kader yang memadati area acara. Prabowo juga berkesempatan menyalami sejumlah kader senior dan tamu undangan yang hadir dalam momentum spesial ini.

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Prabowo turut menyapa para ketua umum dan pimpinan partai politik lain yang hadir di tempat yang sama. Di antara mereka yang disapa secara personal adalah Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Puan Maharani dari PDI Perjuangan, serta Ahmad Sahroni dari Partai NasDem.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara tingkat tinggi yang menunjukkan dukungan terhadap proses politik saat ini. Kehadiran mereka mencakup Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI, Dudung Abdurachman sebagai Menko Polhukam, Tito Karnavian sebagai Mendagri, Maruarar Sirait sebagai Menperkim, dan Prasetyo Hadi sebagai Mensneg.

Partisipasi Ministri Dan Kandidat Wakil Presiden

Beberapa menteri yang juga merupakan tokoh kunci dalam koalisi pemerintah terlihat menghadiri perayaan tersebut. Zulkifli Hasan hadir sebagai Menko Pangan dan Ketua Umum PAN, sementara Muhaimin Iskandar hadir sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum PKB. Kehadiran ini mencerminkan soliditas antarparpol dalam支撑 pemerintahan.

Dua kandidat calon wakil presiden juga turut meramaikan acara, yaitu Sugiono yang menjabat sebagai Menko PMK dan Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Kehadiran mereka menandakan pentingnya komunikasi politik antarpihak dalam menjaga stabilitas dan koordinasi program pembangunan nasional yang sedang berjalan.

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Meutya Hafid, yang merupakan Menteri Komunikasi dan Digital serta kader Partai Golkar, juga ikut hadir dalam perayaan tersebut. Kehadirannya menambah warna dari sisi komunikasi digital yang diharapkan dapat memperkuat jangkauan dan interaksi partai dengan masyarakat luas di era digital.

Program Acara Dan Rencana Pidato Prabowo

Rangkaian acara diawali dengan penyanyian lagu Indonesia Raya, yang diikuti oleh Hymne Partai Golkar. Kedua lagu tersebut dinyanyikan secara khidmat oleh seluruh peserta yang hadir, menandakan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap organisasi politik yang dipimpin oleh Prabowo.

Prabowo dijadwalkan memberikan arahan dan pidato di hadapan ribuan kader Partai Golkar setelah rangkaian prosesi awal selesai. Pidato ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyegarkan semangat perjuangan dan menyatukan visi dalam melanjutkan tugas negara serta melayani rakyat Indonesia ke depan.