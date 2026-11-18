Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan MoU investasi Indonesia-Tiongkok senilai 71,8 miliar dolar AS di Shenzhen, yang mencakup proyek coal-to-ethanol dan infrastruktur strategis.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pertukaran nota kesepahaman atau MoU yang menandai penguatan komitmen kerja sama strategis antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Acara bersejarah ini berlangsung di Kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, pada Rabu, 18 November 2026, yang dihadiri oleh para menteri kabinet dan pemimpin perusahaan negara serta konsorsium swasta terkemuka.

Rincian Nilai Investasi dan Proyek Coal-to-Ethanol

Total nilai investasi yang tercantum dalam rangkaian kesepakatan tersebut mencapai angka 71,8 miliar dolar AS atau setara dengan lebih dari Rp1.300 triliun. Angka ini mencerminkan kepercayaan tinggi dari pihak Tiongkok terhadap prospek ekonomi dan stabilitas investasi di Indonesia. Salah satu proyek yang paling signifikan dalam blok investasi ini adalah pengembangan coal-to-ethanol yang diproyeksikan akan dimulai pembangunannya pada awal tahun depan.

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Proyek coal-to-ethanol tersebut menjadi inisiatif yang dipimpin oleh PT Kota Masa Depan Indonesia atau yang dikenal dengan nama Danantara Indonesia. Kerjasama ini melibatkan kemitraan dengan konsorsium asal Tiongkok yang dipimpin oleh Shaanxi. Nilai investasi spesifik untuk proyek industrialisasi batubara menjadi etanol ini diperkirakan mencapai sekitar 50 miliar dolar AS.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa proyek ini memiliki nilai historis tinggi bagi industri energi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan akan segera diimplementasikan di awal tahun depan, yang akan mengubah strategi pemanfaatan sumber daya batubara menjadi bahan bakar kimia bernilai tambah tinggi.

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Komitmen Hisense dan Transfer Teknologi Manufaktur

Selain sektor energi, fokus kerja sama juga mencakup penguatan komitmen investasi di sektor teknologi dan manufaktur peralatan rumah tangga. Komitmen ini melibatkan perusahaan teknologi global Hisense yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Danantara. Nilai investasi yang dikucurkan untuk sektor ini mencapai sekitar 10 miliar dolar AS.

Kerjasama antara Hisense dan pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup pembangunan laboratorium riset dan pengembangan bersama. Tujuan utamanya adalah untuk pengembangan talenta sumber daya manusia lokal serta transfer teknologi manufaktur yang canggih ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memajukan industri hilirisasi domestik.

Adanya laboratorium riset bersama ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi terkini dalam produksi elektronik dan peralatan rumah tangga. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumsi, tetapi juga pusat inovasi dan manufaktur regional yang kompetitif di tingkat global.

Pembiayaan Infrastruktur dan Kolaborasi Petrokimia

Sektor pembiayaan infrastruktur juga mendapatkan porsi investasi yang signifikan melalui kemitraan antara Danantara dan konsorsium yang dipimpin oleh State Development and Investment Corporation atau SDIC. Nilai investasi untuk penguatan kemitraan pembiayaan infrastruktur ini mencapai sekitar 10 miliar dolar AS, yang akan mendukung pembangunan infrastruktur fisik di berbagai wilayah Indonesia.

Kerja sama lainnya yang tidak kalah penting adalah antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Pertamina dan Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd. Investasi yang dialokasikan untuk proyek pengembangan dan transfer teknologi di bidang petrokimia ini bernilai 1,8 miliar dolar AS.

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Proyek petrokimia ini diarahkan untuk mendorong penguatan industri hulu dan hilir di Indonesia. Dengan adanya teknologi dari Beijing Petrochemical, diharapkan kapasitas produksi dan efisiensi industri petrokimia dalam negeri akan meningkat secara drastis, yang pada akhirnya mendukung kemandirian energi dan bahan baku industri.

Dampak Ekonomi dan Kehadiran Pejabat Kunci

Para pejabat tinggi pemerintah yang mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan dan penandatanganan MoU ini meliputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia, serta Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Kehadiran mereka menunjukkan konsistensi pemerintahan dalam mewujudkan janji investasi besar ini.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun juga turut hadir dalam acara tersebut. Mereka memastikan bahwa aspek pendidikan, teknologi, dan diplomasi berjalan beriringan dengan investasi fisik yang dilakukan.

Rosan Roeslani menekankan bahwa total investasi 71,8 miliar dolar AS ini akan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan teknologi nasional. Hubungan investasi Indonesia-Tiongkok ini diarahkan pada proyek-proyek produktif yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian rakyat. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara di era ekonomi digital dan industri hijau.