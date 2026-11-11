Prabowo Saksikan Bendera Merah Putih Terpanjang di Aceh Target Rekor MURI

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pembentangan bendera merah putih sepanjang 24 kilometer di Aceh yang menargetkan rekor MURI dan meresmikan fasilitas publik.

Presiden Prabowo Subianto hadir secara langsung di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu (11/11/2026) untuk menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer. Kegiatan monumental ini dilaksanakan dengan target utama memecahkan rekor MURI sebagai wujud semangat kebangsaan warga setempat.

Rangkaian acara dimulai dari Bandara Cut Nyak Dhien, tempat pesawat kepresidenan mendarat, hingga berakhir di Masjid Agung Baitul A'la yang dikenal juga sebagai Masjid Giok. Perjalanan tersebut ditempuh oleh Presiden menggunakan mobil Maung RI-1 sambil menyapa ratusan masyarakat yang berkerumun di tepi jalan.

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Mekanisme Pembentangan Bendera Sepanjang 24 Km

Pembentangan bendera raksasa ini melibatkan partisipasi aktif warga lokal yang membentang kain merah putih di sepanjang rute perjalanan presiden. Prosesi ini dirancang untuk menunjukkan solidaritas nasional dan kekhusyukan masyarakat dalam menghormati simbol negara Indonesia.

Warga terlihat sangat antusias menyambut kehadiran kepala negara dengan penuh semangat. Mereka berdiri di sisi jalan sambil memegang ujung-ujung bendera, menciptakan visualisasi panjang yang spektakuler sepanjang jalur menuju masjid agung.

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Interaksi Emosional Presiden dengan Warga Aceh

Selama perjalanan menggunakan kendaraan resmi, Presiden Prabowo Subianto sempat berhenti sejenak untuk melakukan interaksi personal dengan masyarakat. Momen hangat terjadi ketika beliau menggendong dan memeluk seorang anak kecil yang berada di tepi jalan, menunjukkan kedekatan emosional dengan rakyat.

Tanggapan warga pun sangat positif saat mobil melintas. Ratusan orang berteriak memanggil nama Presiden dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan, menciptakan suasana yang khidmat namun penuh kehangatan di tengah prosesi pembentangan bendera.

Peresmian Masjid Giok dan Sekolah Rakyat

Selain menyaksikan rekor bendera, agenda penting lainnya adalah peresmian Masjid Giok Baitul A'la dan Sekolah Rakyat. Kedua fasilitas ini diagendakan menjadi pusat ibadah serta sarana pendidikan yang strategis bagi perkembangan komunitas di wilayah tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa peresmian ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Fasilitas sekolah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

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Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Aceh tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Peresmian fasilitas publik ini mendukung kehidupan keagamaan sekaligus membuka peluang belajar yang lebih luas bagi generasi muda.

Kunjungan kerja ini menegaskan fokus pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur sosial yang inklusif. Langkah konkret ini diharapkan akan memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk terus menjaga persatuan melalui simbol-simbol kebangsaan yang bermakna.