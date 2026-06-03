Prabowo Reshuffle Pimpinan BGN, Dadan Hindayana Digantikan Nanik S Deyang

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memberhentikan Dadan Hindayana beserta dua wakilnya. Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil. Perubahan ini didasari hasil evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu setengah tahun.

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Badan Gizi Nasional ( BGN ) dengan memberhentikan Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN . Selain Dadan, dua wakil kepala BGN yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya juga tidak lagi menjabat.

Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN untuk memimpin lembaga tersebut. Sementara posisi wakil kepala kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Perubahan ini diumumkan pada Selasa, 2 Juni 2026, melalui konferensi pers yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa perubahan susunan pimpinan BGN dilakukan setelah Presiden menerima hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama sekitar satu setengah tahun.

Menurut Prasetyo, masukan yang menjadi bahan pertimbangan tidak hanya berasal dari kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga dari masyarakat serta penerima manfaat program. Evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar Presiden melakukan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi Nasional untuk mendukung pelaksanaan program MBG ke depan. Prasetyo menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi meningkatkan efektivitas dan kualitas program yang telah berjalan. Dadan Hindayana, yang baru saja dicopot, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang pernah diberikan.

Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu, 3 Juni 2026, Dadan mengatakan, Selamat bekerja kepada Pimpinan BGN yang baru. Insyaa Allah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh Penerima Manfaat. Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena telah diberi kesempatan menjadi Anggota Kabinet Merah Putih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dadan menegaskan bahwa ia menerima keputusan ini dengan lapang dada dan berharap program MBG terus berjalan sukses.

Sementara itu, Nanik S Deyang yang kini menjabat Kepala BGN memiliki latar belakang yang unik. Sebelum bergabung dengan pemerintahan, ia dikenal sebagai jurnalis dan kemudian menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden. Kariernya di BGN dimulai sebagai Wakil Kepala, dan kini ia dipercaya memimpin lembaga tersebut. Pemerintah menaruh harapan besar kepada jajaran pimpinan baru agar mampu meningkatkan tata kelola organisasi dan menghadirkan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.

Keputusan pergantian ini juga mendapat sorotan publik, mengingat Dadan sebelumnya sempat dipuji karena mengembalikan anggaran MBG sebesar Rp70 triliun yang tidak terpakai. Keamanan di kantor BGN sempat diperketat pasca pergantian pimpinan. Sejumlah personel TNI bersenjata lengkap terlihat berjaga di sekitar gedung, dan pegawai serta tamu tidak diperbolehkan masuk ke ruangan tertentu. Hal ini memicu spekulasi tentang adanya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung, namun belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut.

Di sisi lain, karangan bunga berjejer di depan kantor BGN sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keputusan Presiden. Gema Kosgoro, salah satu organisasi masyarakat, turut mengirimkan karangan bunga dengan tulisan Terima Kasih Bapak Presiden. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan masyarakat rentan. Selama satu setengah tahun berjalan, program ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

Namun, evaluasi menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola dan distribusi agar lebih efektif. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Presiden Prabowo sendiri sebelumnya sempat meninjau langsung pelaksanaan MBG di beberapa sekolah dan berinteraksi dengan siswa, menunjukkan komitmennya terhadap program ini. Keputusan Prabowo mengganti pimpinan BGN juga menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan.

Ada yang mendukung langkah tersebut sebagai bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja, namun ada pula yang mempertanyakan alasan di balik pencopotan Dadan yang sebelumnya dianggap berintegritas. Dadan dikenal sebagai sosok yang mengembalikan dana MBG sebesar Rp70 triliun, sebuah langkah yang dipuji Presiden sebagai langkah langka dalam sejarah Indonesia. Meski demikian, evaluasi menyeluruh terhadap program menjadi prioritas utama pemerintah dalam memastikan keberhasilan MBG ke depannya.

Dengan struktur pimpinan baru, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia





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