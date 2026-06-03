Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis Solusi Atasi Stunting dan Dongkrak Ekonomi Desa

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mengatasi kekurangan gizi anak yang menyebabkan stunting dan menghambat potensi mereka. Program ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi di tingkat desa dengan menyerap hasil pertanian lokal dan menciptakan jutaan lapangan kerja.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Prabowo menjelaskan bahwa konsep program ini sangat sederhana, yaitu untuk mengatasi masalah anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan pagi dan jarang mendapatkan makanan bergizi di rumah. Menurutnya, kekurangan gizi pada anak berdampak serius pada tumbuh kembang dan kemampuan mereka untuk mencapai potensi optimal. Ia menyebutkan bahwa di beberapa wilayah Indonesia, angka kekurangan gizi mencapai lebih dari 20 persen hingga mendekati 30 persen. Kondisi ini menyebabkan stunting, di mana sel otak, otot, dan tulang anak tidak berkembang semestinya.

Prabowo menekankan bahwa dampak kekurangan gizi tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga membatasi kesempatan anak di bidang pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan interaksinya dengan masyarakat, ada anak-anak yang kesulitan lulus Sekolah Dasar karena kekurangan gizi.

'Artinya, satu, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal, berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian atau sebagai nelayan,' ujar Prabowo. Oleh karena itu, Prabowo menekankan peran strategis Badan Gizi Nasional (BGN) dan Program MBG dalam mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat kualitas generasi penerus bangsa.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah negara maju telah menerapkan program serupa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia.

'Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini, kalau berhasil, akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita,' jelasnya. Selain manfaat di bidang kesehatan dan pendidikan, Prabowo menilai Program MBG akan memberikan dampak ekonomi yang luas hingga ke tingkat desa. Melalui operasional dapur-dapur MBG, hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

'Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya, dia tidak akan diganggu oleh tengkulak, dia bisa mendapat suatu jaminan, produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik,' tuturnya. Prabowo meyakini bahwa pelaksanaan Program MBG secara optimal akan menjangkau puluhan juta penerima manfaat serta membuka jutaan lapangan pekerjaan baru.

Kepala Negara pun optimistis program tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

'Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta, 30 ribu dapur berjalan dengan benar dan baik, kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan, 3 juta lapangan kerjaan,' ujarnya. 'Uang yang beredar di desa akan sangat besar. Jadi saudara-saudara, saya yakin dan saya percaya program ini akan berhasil,' sambung Prabowo.

Acara tersebut dihadiri oleh 12.173 peserta yang terdiri atas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari seluruh Indonesia, Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, serta para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan program ini, Prabowo berharap dapat menekan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan





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Makan Bergizi Gratis Stunting Prabowo Subianto Ekonomi Desa Gizi Anak

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