Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka baru terkait kasus dugaan penipuan investasi, penggelapan, dan TPPU PT DSI.

Prabowo Prihatin Dengar Ibu Hamil Meninggal Pendarahan karena Lokasi RS Jauh. Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka baru terkait kasus dugaan penipuan investasi, penggelapan, dan TPPU PT DSI .

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