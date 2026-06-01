Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Megawati Hadir dalam Satu Momen

Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026). Dalam acara tersebut, Megawati Soekarnoputri hadir sebagai tamu kehormatan. Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (01/06/2026). Pertemuan Prabowo-Megawati Cerminkan Harmoni Kepemimpinan Nasional, Tebar Optimisme Masa Depan Indonesia.

Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026) digelar dengan meriah. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Prabowo tampak berjalan bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri , Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Ami.

Rangkaian acara diawali dengan penghormatan kepada Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Komandan Upacara Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono kemudian melaporkan kesiapan pelaksanaan upacara kepada Presiden selaku inspektur upacara. Selanjutnya, peserta upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila, sementara Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Prabowo Subianto memegang tangan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri bersama Wapres ke-10 serta ke-12 RI Jusuf Kalla dan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026). Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Tema tersebut menjadi landasan dalam meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (01/06/2026). Pertemuan Prabowo-Megawati Cerminkan Harmoni Kepemimpinan Nasional, Tebar Optimisme Masa Depan Indonesia. Pengamat politik menyoroti pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri sebagai simbol Harmoni Kepemimpinan nasional, menebarkan optimisme bagi masa depan Indonesia di tengah ketidakpastian global. Pertemuan Prabowo-Megawati diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin lainnya untuk menunjukkan kesadaran akan pentingnya harmoni dan kerja sama dalam mencapai tujuan nasional.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih termotivasi untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan lebih baik dan lebih baik lagi





Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026: Memaknai Tema, Gagasan 'Diplomasi Pancasila', Tantangan Eksistensi PancasilaPeringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, bertema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia', dengan logo Garuda Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menilai, Pancasila semestinya tak hanya menjadi slogan. Justru para elite bangsa perlu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, memperbaiki diri, dan menghilangkan korupsi. Keteladanan dan integritas para elite bangsa diperlukan. Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, posisi Indonesia dengan wilayah perairan strategis dunia menghadapi ujian krusial. Ancaman meletusnya konflik di kawasan yang diprediksi terjadi beberapa tahun ke depan tidak lagi mengizinkan Indonesia untuk sekadar bersikap pasif.

Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran dan Megawati Hadir dalam Satu MomenMegawati yang memakai kebaya bewarna merah berjalan di belakang Prabowo dan Gibran.

Presiden Prabowo Subianto Imbas Konsep Ekonomi Pancasila dalam Peringatan Hari Lahir PancasilaPada peringatan Hari Lahir Pancasila di Kemlu RI, Jakarta, 1 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan konsep ekonomi Pancasila sebagai panduan pembangunan nasional, menekankan pengelolaan kekayaan alam sebagai amanah, fokus pada kesejahteraan rakyat, serta pentingnya kepentingan nasional dan hilirisasi.

Hari Lahir Pancasila, Bobby Nasution Tegaskan Pancasila Jadi Jawaban Tantangan GlobalMenurut Bobby, semangat Pancasila harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.

