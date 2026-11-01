Prabowo Perkuat Pendidikan Indonesia dengan Revitalisasi 55 Ribu Sekolah

Pemerintah Prabowo-Gibran telah merevitalisasi lebih dari 55 ribu satuan pendidikan. Fokus utama adalah menghapuskan sekolah rusak dan meningkatkan kualitas guru untuk generasi unggul.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen) resmi menyampaikan serangkaian bukti nyata mengenai komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap sektor pendidikan. Dalam periode dua tahun pertama pemerintahan, kementerian tersebut telah meluncurkan berbagai program strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan berkualitas tinggi.

Program Revitalisasi Infrastruktur Sekolah

Salah satu fokus utama dari kebijakan pendidikan pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bermutu tidak lagi ditentukan oleh kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, maupun latar belakang ekonomi peserta didik. Presiden Prabowo memberikan mandat yang jelas kepada Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk membangun generasi Indonesia yang berkualitas melalui perbaikan fundamental pada pendidikan dasar dan menengah.

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Mandat tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat yang bertujuan membangun sumber daya manusia unggul, sekaligus memperkuat ideologi Pancasila, budaya, dan bahasa Indonesia. Salah satu arahan paling kritis yang menjadi perhatian utama Presiden adalah memastikan bahwa tidak ada lagi murid di seluruh Indonesia yang harus belajar di ruang kelas dengan atap yang roboh atau fasilitas sanitasi yang tidak layak.

Presiden secara berkali-kali menekankan bahwa tidak boleh ada lagi sekolah dengan atap yang runtuh, tidak boleh ada toilet yang kotor, dan tidak boleh ada kelas yang rusak. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada hari Minggu tanggal 1 November, sebagai bukti nyata bahwa arahan kepala negara ditindaklanjuti dengan aksi konkret di lapangan.

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Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

Sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Presiden tersebut, Kemendikdasmen telah berhasil melakukan revitalisasi kepada lebih dari 55 ribu satuan pendidikan selama dua tahun pertama pemerintahan. Program revitalisasi ini mencakup perbaikan fisik bangunan sekolah, modernisasi fasilitas belajar, serta peningkatan akses teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya revitalisasi infrastruktur ini diarahkan untuk memastikan setiap murid, termasuk yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau sering disebut wilayah 3T, serta murid berkebutuhan khusus, memperoleh kesempatan belajar yang jauh lebih baik dan layak. Pemerintah berkomitmen untuk menutup kesenjangan fasilitas antara sekolah di kota besar dengan sekolah di daerah terpencil.

Selain perbaikan fisik, strategi pemerintah juga mencakup peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Guru dipandang sebagai elemen paling penting dalam ekosistem pendidikan, sehingga program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar menjadi prioritas utama untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan inklusif.

Visi Jangka Panjang Pendidikan Nasional

Komitmen pemerintah untuk menghapuskan fasilitas sekolah yang rusak dan tidak layak merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan visi pendidikan nasional yang adil dan merata. Dengan adanya revitalisasi masif terhadap lebih dari 55 ribu sekolah, diharapkan kondisi fisik bangunan sekolah dapat mendukung proses pembelajaran yang nyaman, aman, dan kondusif bagi seluruh siswa di nusantara.

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Program digitalisasi pembelajaran juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya penguatan karakter dan kualitas pendidikan. Integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat meningkatkan literasi digital siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Sinergi antara perbaikan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, dan digitalisasi ini menjadi kunci utama kesuksesan agenda pendidikan nasional.