Prabowo Perintah Percepatan Normalisasi 137 Sungai Pasca Banjir Aceh dan Sumatera

Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan normalisasi 137 sungai dan 38 muara di Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca 41 banjir susulan sepanjang 2026 untuk cegah bencana berulang.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan percepatan proses normalisasi sungai di wilayah Sumatra. Keputusan strategis ini dikeluarkan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin, tanggal 9 November 2026. Perintah mendesak tersebut diberikan sebagai respons langsung terhadap meningkatnya frekuensi bencana banjir di tiga provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tindakan percepatan ini menjadi langkah krusial mengingat terjadi sebanyak 41 kejadian banjir susulan yang melanda ketiga provinsi tersebut. Peristiwa banjir berulang ini terjadi secara berturut-turut sepanjang periode bulan April hingga Oktober tahun 2026, yang secara signifikan mengganggu stabilitas infrastruktur dan kenyamanan masyarakat lokal.

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Mekanisme Normalisasi 137 Sungai dan Muara

Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, memberikan klarifikasi rinci mengenai skala kerusakan yang terjadi. Ia mengonfirmasi bahwa sedikitnya 41 kejadian banjir susulan telah tercatat di tiga provinsi tersebut selama rentang waktu April hingga Oktober 2026.

Para korban dari banjir susulan tersebut adalah sejumlah infrastruktur vital yang sebelumnya telah diperbaiki atau direhabilitasi. Kerusakan material dan struktural terjadi kembali pada jalan raya, jembatan penghubung, hingga kawasan pemukiman yang sebelumnya telah berhasil dibersihkan dari endapan lumpur berbahaya. Akibatnya, upaya pemulihan awal menjadi tidak maksimal dan memerlukan intervensi baru.

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Dari total 137 sungai yang terdampak dampak banjir dan sedimentasi, sebanyak 31 unit sungai berlokasi di Aceh. Kemudian, terdapat 48 sungai di Sumatera Utara dan sebanyak 58 sungai berada di wilayah Sumatera Barat. Selain sungai utama, pemerintah juga menangani normalisasi sebanyak 38 muara di tiga provinsi tersebut untuk memastikan aliran air laut tidak menghambat debit sungai saat hujan deras.

Progress pekerjaan normalisasi muara menunjukkan angka pencapaian yang bervariasi. Saat ini, sebanyak tujuh muara telah dinyatakan selesai dinormalisasi sepenuhnya. Namun, sebanyak 11 muara masih dalam proses pengerjaan teknis, sementara sebanyak 20 muara lainnya belum tertangani sama sekali dan menunggu alokasi sumber daya.

Posisi Pihak Terkait dan Prioritas Teknis

Tito menjelaskan bahwa normalisasi sungai ditetapkan menjadi prioritas utama karena hubungan langsung antara tingginya sedimentasi dan risiko luapan air. Ketika jumlah sedimen di dasar sungai menumpuk, kapasitas tampung sungai menjadi menurun drastis sehingga meningkatkan risiko luapan tanggul ketika hujan turun dalam durasi panjang.

Presiden Prabowo menekankan bahwa normalisasi sungai adalah perintah paling utama dalam agenda pemulihan bencana saat ini. Jika sedimen tidak segera dibersihkan, setiap event hujan berpotensi menyebabkan banjir besar yang keluar dari tanggul, mengulangi trauma bencana yang sama bagi masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menjadi ujung tombak utama dalam percepatan pelaksanaan normalisasi ini. Tugas ini akan dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta sejumlah pihak terkait lainnya yang memiliki kapasitas logistik dan teknis.

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Dampak Nyata dan Langkah Tindak Selanjutnya

Untuk mendukung kelancaran proyek, pemerintah daerah didorong secara aktif untuk memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan. Dana tersebut harus digunakan untuk mempercepat normalisasi sungai sekaligus memperkuat struktur tanggul di wilayah masing-masing agar lebih tahan terhadap tekanan air sungai yang deras saat musim hujan tiba.

Sebagai langkah mitigasi tambahan, pemerintah pusat menyiapkan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini bertujuan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih berada dalam tahap pemulihan. Langkah ini diambil untuk memberi ruang bagi para pekerja konstruksi menyelesaikan normalisasi tanpa gangguan cuaca yang berlebihan.

Prabowo juga menugaskan TNI dan Polri, khususnya unsur Zeni, untuk langsung membantu membersihkan sedimentasi sungai. Selain itu, pasukan tersebut juga bertugas membangun tanggul darurat guna mengurangi risiko banjir susulan yang dapat mengancam jiwa masyarakat di bantaran sungai selama masa konstruksi berlangsung.

Tito Karnavian mempersilakan pemerintah daerah untuk kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan yang berdampak luas. Penetapan status darurat ini memungkinkan proses penggunaan anggaran dan penanganan darurat dilakukan lebih cepat. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak tanpa hambatan birokrasi yang panjang.

Terakhir, Prabowo memastikan bahwa dukungan anggaran tersedia secara penuh. Kementrian dan lembaga terkait diperintahkan untuk melakukan persiapan, termasuk melaksanakan lelang dini bagi kontraktor. Tujuannya adalah agar pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur penahan banjir bisa segera dimulai pada awal tahun depan tanpa penundaan.