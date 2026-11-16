Prabowo Perintah Negara Kuasai 70% Hasil Tambang Mulai 2026

Presiden Prabowo Subianto memastikan negara mengontrol minimal 70% keuntungan tambang sebagai pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas mengenai penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam di sektor pertambangan. Dalam acara Pembukaan Tanwir dan peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada Sabtu (14/11/2026), Presiden menegaskan bahwa negara harus menikmati minimal 70% dari total hasil tambang. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan alam tanah air kembali dikelola secara optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Prabowo menekankan bahwa negara memiliki hak penuh untuk turut menguasai saham-saham perusahaan tambing yang beroperasi di Tanah Air. Jika investor asing atau swasta ingin memasukkan modal, hal tersebut diperbolehkan. Namun, setelah modal tersebut kembali, mayoritas keuntungan harus diserahkan kepada bangsa Indonesia. Presiden meyakini bahwa kebijakan ini akan segera memberikan manfaat nyata dalam beberapa bulan ke depan karena didasarkan pada amanat konstitusi yang jelas.

Also read Aliran Modal Kabur Rp479 T ke Negara Maju, RI Malah Diserbu Investor

Kewajiban Konstitusi Pasal 33 UUD 1945

Keputusan ini ditegaskan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Prabowo menyatakan bahwa ia sebagai mandataris yang telah bersumpah di depan rakyat bertekad memperbaiki sistem ekonomi yang dianggap menyimpang dari dasar hukum tersebut. Ia mencatat bahwa selama bertahun-tahun, kekayaan negara hanya dikeruk oleh investor asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Banyak izin usaha pertambangan (IUP) atau hak guna usaha (HGU) diberikan kepada bupati, gubernur, atau menteri, namun keuntungan akhirnya dibawa keluar dari Indonesia dan disimpan di luar negeri.

Target Pendapatan PNBP Rp165 Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan proyeksi pendapatan negara yang akan meningkat drastis. Ia memperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba pada akhir tahun 2026 mencapai Rp160-165 triliun. Angka ini naik signifikan dari realisasi PNBP pada tahun 2025 yang sebesar Rp130 triliun. Bahlil mencatat bahwa per 1 Oktober 2026, PNBP sudah menembus angka Rp141 triliun. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan harga batu bara akibat kebijakan pemerintah yang memangkas produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Advertisement

Realisasi Ekspor Batu Bara dan Selisih Pendapatan

Produksi batu bara Indonesia hingga akhir 2026 diproyeksikan mencapai 700-720 juta ton, melebihi target awal sekitar 600 juta ton. Data riset CNBC Indonesia menunjukkan bahwa nilai penjualan batu bara Indonesia dari periode 2016 hingga 2025 dapat mencapai Rp7.406,92 triliun. Namun, realisasi PNBP sektor mineral dan batu bara hanya mencapai Rp896,29 triliun. Artinya, porsi PNBP hanya sekitar 12% dari total penjualan batu bara, belum termasuk komoditas lain seperti nikel, bauksit, tembaga, emas, dan timah yang berpotensi menurunkan persentase tersebut lebih jauh lagi.

Dukungan Reformasi Tata Kelola Sektor Migas

Mantan Menteri Keuangan periode 1998 Fuad Bawazier mendukung langkah ini dengan mengusulkan pembenahan sistem perizinan pertambangan seperti skema di sektor minyak dan gas bumi (migas). Ia menilai skema saat ini rentan terhadap praktik curang seperti transfer pricing dan manipulasi volume ekspor. Penerapan skema penguasaan negara ala migas yang ramah bisnis dinilai sebagai solusi efektif untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara dan memastikan devisa masuk ke anggaran pemerintah dengan optimal.