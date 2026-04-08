Prabowo Panggil Menteri Ekonomi ke Istana: Bahas Apa?

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat tinggi bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat tertutup ini mengundang berbagai tokoh penting, namun agenda yang dibahas masih menjadi misteri. Para pejabat enggan berkomentar sebelum rapat dimulai, namun mengindikasikan evaluasi ekonomi secara umum.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat tinggi sektor ekonomi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa siang. Rapat tersebut mengundang tokoh-tokoh penting seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa , hingga Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria .

Kehadiran para pejabat tinggi ini mengindikasikan bahwa agenda yang dibahas kemungkinan besar terkait dengan isu-isu krusial dalam perekonomian negara. Sebelum dimulainya rapat, sejumlah pejabat yang hadir memberikan tanggapan singkat kepada awak media. Mereka menyatakan belum dapat memberikan keterangan rinci mengenai agenda rapat, namun mengisyaratkan akan ada informasi lebih lanjut setelah pertemuan selesai. Kehadiran Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mengisyaratkan pembahasan yang komprehensif terkait dengan data ekonomi dan kebijakan moneter.\Berdasarkan pantauan, suasana di Istana Kepresidenan tampak ramai dengan kedatangan para menteri dan pejabat. Rapat dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dengan kedatangan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Setelahnya, hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menko Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Para menteri dan pejabat yang hadir terlihat serius memasuki area Istana, dengan ekspresi yang menunjukkan kesiapan untuk membahas isu-isu penting. Ketika ditanya oleh wartawan, Menko Airlangga Hartarto memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut mengenai agenda rapat sebelum pertemuan dimulai. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan pernyataan serupa, menyatakan ketidaktahuannya mengenai agenda rapat. Kepala BP BUMN Dony Oskaria berjanji akan memberikan informasi kepada wartawan setelah rapat selesai. Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yulianto memperkirakan pertemuan akan membahas evaluasi di sektor ekonomi secara umum, mengindikasikan bahwa fokus rapat adalah pada kinerja dan tantangan ekonomi negara.\Ketidakterbukaan awal dari para pejabat ini menimbulkan spekulasi mengenai isu-isu spesifik yang akan dibahas dalam rapat. Namun, kehadiran berbagai menteri dan pejabat penting, termasuk yang berkaitan dengan statistik, perencanaan pembangunan, keuangan, pendidikan, dan pertanian, mengindikasikan bahwa pembahasan akan sangat luas dan melibatkan berbagai aspek ekonomi. Kemungkinan besar, rapat akan membahas kinerja ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan, inflasi, dan stabilitas keuangan. Selain itu, isu-isu strategis seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, investasi, dan pembangunan infrastruktur juga diperkirakan akan menjadi agenda utama. Kehadiran Menteri Pertanian menunjukkan bahwa isu ketahanan pangan dan sektor pertanian mungkin akan menjadi perhatian khusus. Setelah rapat selesai, publik tentu akan menantikan informasi lebih lanjut mengenai hasil pembahasan dan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan perekonomian negara. Pengungkapan hasil rapat oleh Dony Oskaria diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah





Prabowo Subianto Istana Kepresidenan Menteri Ekonomi Airlangga Hartarto Purbaya Yudhi Sadewa Dony Oskaria Rapat

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBY Ingat Kirim AHY dan 2 Prajurit Muda ke Lebanon, Kini Jadi Menteri-menteri PrabowoPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Prabowo Panggil Airlangga hingga Purbaya ke Istana, Bahas Apa?Sejumlah menteri bidang ekonomi dalam Kabinet Merah Putih terpantau mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026. Berdasarkan pantauan RMOL,

Presiden Prabowo Buka Lebar Istana ke Pelajar Sekolah, Ini Penjelasan Seskab TeddyPresiden Prabowo Subianto membuka lebar Istana Kepresidenan bagi anak-anak sekolah sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda Indonesia.

Prabowo panggil Airlangga, Purbaya hingga Dony Oskaria ke IstanaPresiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat sektor ekonomi, mulai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ...

Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Ekonomi ke IstanaPresiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat sektor ekonomi, termasuk Airlangga Hartarto, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Dony Oskaria, ke Istana Kepresidenan untuk rapat terbatas. Agenda rapat belum diketahui secara pasti oleh para menteri yang hadir.

