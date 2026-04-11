Prabowo Mundur dari Pencak Silat, Tekankan Pentingnya Jati Diri Bangsa

Prabowo Subianto memutuskan untuk mundur dari kepemimpinan Pencak Silat Indonesia setelah 34 tahun. Ia menekankan pentingnya menghargai budaya sendiri sebagai kunci kekuatan bangsa, sambil tetap membuka diri terhadap dunia luar. Kabar lainnya meliputi pertemuan Prabowo dengan Putin, penangkapan kasus penistaan agama, serta perkembangan di sektor ekonomi, politik, dan olahraga.

Setelah 34 tahun berkiprah, Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak lagi memimpin organisasi Pencak Silat Indonesia. Keputusan ini diambil karena Prabowo menilai pentingnya masyarakat Indonesia menghargai dan menghormati budaya sendiri. Menurutnya, penghormatan terhadap budaya merupakan fondasi penting bagi kekuatan jiwa dan semangat bangsa. Prabowo mengamati bahwa negara-negara maju dan makmur seringkali memiliki semangat yang kuat yang tercermin dari penghormatan terhadap budaya mereka.

Hal ini bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga merupakan sumber kekuatan yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Prabowo menekankan pentingnya menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi, dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bangga dengan warisan budaya yang telah ada sejak lama.\Prabowo menjelaskan bahwa sikap bangga terhadap budaya sendiri tidak berarti menutup diri terhadap budaya luar. Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap menghormati negara lain, tetapi tidak boleh melupakan jati diri bangsa. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa bangsa Indonesia perlu menemukan keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia luar dan pelestarian nilai-nilai budaya sendiri. Prabowo mencontohkan dengan kebanggaan terhadap penggunaan pakaian tradisional seperti teluk belanga, kopiah, sarung, dan songket, yang menurutnya adalah bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia. Ia juga akan segera melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk membahas isu-isu strategis seperti energi dan geopolitik. Pertemuan ini menunjukkan komitmen Prabowo terhadap diplomasi internasional dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan nasional.\Dalam konteks perkembangan berita lainnya, Polres Lebak mengamankan dua perempuan yang diduga melakukan penistaan agama dengan bersumpah sambil menginjak Al-Qur'an, yang videonya viral di media sosial. Sementara itu, isu ekonomi juga menjadi perhatian, dengan meroketnya harga plastik di pasaran sebagai indikasi tekanan pada rantai pasok global bahan baku. Risyad menekankan pentingnya kembali pada ajaran Bung Karno, khususnya konsep berdikari dan semangat gotong royong untuk membangun kemandirian bangsa. Di sisi lain, peningkatan lalu lintas orang belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai, terutama di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Klaster Riset Hukum Acara FHUI menilai Muhamad Kerry Adrianto Riza mengalami 'unfair trial' dalam sidang dugaan korupsi minyak. Dalam ranah politik dan teknologi, sebuah buku membahas fondasi ilmu politik di era digital. Pemimpin baru revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei menyerukan keterlibatan publik dalam perjuangan melawan agresi AS dan Israel. Selain itu, Pakistan meningkatkan keamanan menjelang perundingan antara AS dan Iran, sementara Madura United meraih kemenangan penting, dan Bigetron Alpha menghentikan 'win streak' ONIC dalam MPL ID S17. Terakhir, City Touchdown menjadi ajang bagi komunitas lari lokal, dan Generalist AI meluncurkan Gen-1, sebuah AI universal yang mampu meniru gerakan manusia





