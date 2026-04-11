Prabowo Mundur dari Ketua Umum IPSI, Fokus Penuh pada Tugas Negara

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum PB IPSI karena ingin fokus penuh pada tugas kenegaraan. Keputusan ini mengakhiri perjalanan panjang Prabowo di dunia pencak silat dan membuka babak baru bagi IPSI.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pengunduran diri nya dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI ). Keputusan ini diambil karena fokusnya yang kini sepenuhnya tertuju pada tugas kenegaraan sebagai kepala negara. Prabowo menjelaskan bahwa beban tugas yang diemban sebagai presiden membuatnya tidak memungkinkan untuk menjalankan peran sebagai ketua umum IPSI secara optimal.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena belum berhasil membawa pencak silat ke ajang Olimpiade, sebuah cita-cita besar yang selama ini diperjuangkan. Ia mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, dirinya memang sudah tidak terlalu aktif dalam kegiatan organisasi. Meski demikian, Prabowo menegaskan dukungannya terhadap IPSI dan meyakini bahwa organisasi tersebut akan semakin maju di bawah kepemimpinan yang baru.\Prabowo mengutarakan bahwa dirinya telah berkecimpung di IPSI selama 34 tahun, dimulai dari posisi wakil ketua umum hingga akhirnya menjadi ketua umum. Ia merasa sudah saatnya bagi IPSI untuk melakukan regenerasi kepemimpinan dan memberikan kesempatan kepada generasi penerus. Prabowo secara tegas meminta agar namanya tidak lagi dicalonkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI mendatang. Ia menyatakan kesiapan untuk mundur dan akan terus mendukung IPSI, baik dengan maupun tanpa jabatan. Keputusan ini menandai akhir dari perjalanan panjang Prabowo dalam dunia pencak silat, sekaligus membuka lembaran baru bagi IPSI untuk terus berjuang mengangkat olahraga tradisional Indonesia ini ke kancah dunia. Keputusan ini juga diharapkan dapat memperkuat fokus IPSI dalam mencapai target-target strategis, termasuk upaya untuk mewujudkan partisipasi pencak silat di ajang Olimpiade.\Dalam konteks perkembangan berita lainnya, terdapat sorotan terhadap beberapa isu olahraga dan politik. Beberapa pemain sepak bola dan atlet mengalami tantangan seperti masalah gaji dan perdebatan tentang naturalisasi. Kabar mengenai jadwal Final Four Proliga 2026 juga menjadi perhatian, menandai momen penting dalam kompetisi bola voli. Selain itu, terdapat pula pandangan dari beberapa tokoh politik terkait Pilpres 2029. Isu-isu ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam dunia olahraga dan politik Indonesia, serta bagaimana keputusan dan peristiwa saling mempengaruhi. Peristiwa tersebut juga menimbulkan spekulasi mengenai masa depan beberapa tokoh dan organisasi, serta implikasinya terhadap perkembangan olahraga dan dinamika politik di Indonesia. Berita-berita ini juga menyoroti pentingnya transparansi, regenerasi kepemimpinan, dan perhatian terhadap kesejahteraan atlet dan pemain





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPSI sebut mayoritas anggota inginkan Prabowo kembali jadi ketua umumPengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) menyebut mayoritas anggota federasi masih menginginkan Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum PB ...

Read more »

Dukungan Menguat di Munas IPSI, Prabowo Berpeluang Lanjut Jadi Ketua UmumMayoritas anggota IPSI ingin Prabowo kembali jadi ketua umum di Munas 2026. Proses penjaringan calon berjalan, fokus juga pada target pencak silat ke Olimpiade.

Read more »

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadiri Munas PB IPSIPengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB ...

Read more »

Mayoritas anggota ingin Prabowo kembali pimpin PB IPSIPengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) menyebut mayoritas anggota federasi masih menginginkan Prabowo Subianto kembali memimpin sebagai Ketua ...

Read more »

Prabowo Lepas Jabatan Ketua Umum PB IPSIPrabowo tercatat telah memimpin PB IPSI selama lima periode sejak 2004.

Read more »

Prabowo putuskan tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PB IPSIPresiden Prabowo Subianto memutuskan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) setelah 34 tahun ...

Read more »