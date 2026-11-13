Prabowo Minta Partai Koalisi Usulkan Calon Wakil Presiden Dalam Waktu Satu Minggu

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan partai politik pendukung untuk membahas dan mengusulkan nama calon wakil presiden dalam waktu satu minggu sebelum keputusan akhir diambil.

Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat tegas kepada partai-partai politik dalam koalisi pemerintah untuk segera menyusun daftar usulan nama bagi jabatan Wakil Presiden. Instruksi ini disampaikan secara lisan kepada para ketua umum partai pendukung saat pertemuan di Istana Bogor, dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Para pemimpin partai diminta mendiskusikan internal masing-masing untuk menentukan figur yang paling potensial dan layak mendampingi Presiden dalam periode mendatang.

Tenggat Satu Minggu Diskusi Internal Partai

Presiden Prabowo memberikan waktu tepat satu minggu bagi setiap partai politik untuk melakukan konsolidasi dan musyawarah internal guna menyepakati calon Wakil Presiden. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengonfirmasi arahan tersebut seusai pertemuan dengan Presiden di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026. Zulkifli menegaskan bahwa seluruh ketua partai memiliki jangka waktu tersebut untuk menyiapkan nama yang akan diusulkan kepada Istana Kepresidenan.

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Pertemuan ini berlangsung dalam konteks kekosongan jabatan Wakil Presiden yang terjadi sejak keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan mundur Gibran ini memicu proses konstitusional cepat dalam tubuh MPR untuk mengisi kekosongan tersebut. Zulkifli menambahkan bahwa setelah masa diskusi satu minggu berakhir, partai-partai akan kembali dipanggil untuk bertemu dengan Presiden guna memaparkan hasil rekomendasi masing-masing.

Status Ke Kosongan Jabatan dan Rencana MPR

MPR telah menetapkan jadwal Sidang Paripurna untuk pemilihan calon Wakil Presiden pada 2 Desember 2026. Sebelum sidang tersebut berlangsung, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon ke badan legislatif. MPR kemudian akan memilih salah satu dari dua usulan tersebut untuk ditetapkan sebagai Wakil Presiden baru. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses pengisian jabatan berjalan sesuai mekanisme demokrasi yang berlaku dan tidak memakan waktu terlalu lama.

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Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menekankan bahwa kecepatan proses ini sangat penting karena jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi administratif belaka. Selama masa jabatan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka memiliki tugas-tugas strategis yang meliputi kunjungan kerja ke berbagai daerah dan representasi negara. Jika posisi ini kosong dalam waktu terlalu lama, eksekusi program-program prioritas pemerintah dan koordinasi antar-institusi diperkirakan akan mengalami hambatan signifikan.

Posisi Partai Politik dan Dinamika Koalisi

Setiap partai politik memiliki pendekatan berbeda dalam merespons instruksi Presiden Prabowo. Partai PAN, di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, memutuskan untuk tidak mengajukan kader partainya sendiri. Zulkifli menyatakan bahwa keputusan akhir sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo, regardless of whether the candidate comes from PAN or other parties. Pan tidak memiliki nominasi internal, sehingga mereka akan mengikuti rekomendasi Istana secara total.

Sementara itu, Partai Gerindra dianggap sebagai partai dengan potensi sumber daya manusia yang kuat untuk posisi ini. Sejumlah figur senior Gerindra disebutkan memiliki peluang besar, termasuk Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, serta Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Kehadiran Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pertemuan tersebut juga menarik perhatian, meskipun ia tidak memberikan komentar terbuka kepada media yang menunggunya di gerbang istana.

Partai Golkar, yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung, juga menegaskan sikap dukungannya yang penuh terhadap keputusan Presiden. Doli menyatakan bahwa Golkar siap mendukung siapa pun yang dipilih Prabowo, baik itu berasal dari internal partai koalisi, partai politik di luar koalisi, maupun tokoh non-partai. Keyakinan ini didasarkan pada pengalaman dua tahun pemerintahan Prabowo dalam menghadapi tantangan domestik maupun global yang kompleks.

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Jadwal Pertemuan Selanjutnya dan Tantangan Politik

Pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dan para ketua umum partai dijadwalkan akan dilaksanakan setelah Presiden pulang dari agenda luar negeri. Agenda tersebut meliputi kunjungan ke Palu untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah dan partisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina. Setelah menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan tersebut, Presiden akan bertemu kembali dengan para partai pada minggu berikutnya untuk membahas rekomendasi resmi.

Harapan utama dari seluruh fraksi di MPR dan partai koalisi adalah agar proses pemilihan ini berjalan lancar, kondusif, dan tanpa konflik politik yang berkepanjangan. Kecepatan pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi prioritas bersama untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Dengan adanya kejelasan dari para pimpinan partai, diharapkan nama resmi dapat segera diumumkan dan diproses oleh MPR sesuai jadwal yang telah ditentukan.