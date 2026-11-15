Prabowo Minta Maaf atas Kabut Asap ASEAN

Presiden Prabowo Subianto memohon maaf kepada Singapura dan Malaysia atas kabut asap dari karhutla saat KTT ASEAN di Manila, menyoroti upaya maksimal pemerintah Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada pemerintah dan rakyat Singapura serta Malaysia atas dampak kabut asap yang melanda kedua negara tetangga tersebut. Permintaan maaf ini dilontarkan oleh Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab moral dan diplomasi regional di tengah krisis lingkungan yang terjadi akhir tahun lalu.

Permintaan Maaf di Sela KTT ASEAN

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tersebut secara langsung pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina, pada Minggu, 15 November 2026. Momen ini menjadi wadah strategis bagi kepala negara untuk membangun kembali kepercayaan dengan negara-negara tetangga yang terdampak polusi udara lintas batas.

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Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan berskala besar. Api tersebut tidak hanya berkobar di dalam negeri, tetapi asapnya menyebar melintasi perbatasan hingga mencemari udara di wilayah Malaysia dan Singapura.

Upaya Maksimal dan Pengorbanan Nyawa

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kejadian kabut asap tersebut bukan merupakan kesengajaan dari pihak Indonesia. Namun, ia tetap menekankan bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk meredam api yang membara. Pemerintah Indonesia mengerahkan sebanyak 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan ke lapangan untuk melakukan Operasi Pemadaman.

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Proses pemadaman tersebut menuntut pengorbanan yang sangat besar dari aparat negara. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa operasi ini menelan korban jiwa di mana 16 petugas tewas dalam tugas. Selain itu, puluhan petugas lainnya juga mengalami luka-luka saat berjuang memadamkan kobaran api.

Hilangnya Alat Berat dan Kendaraan Udara

Di samping korban manusia, upaya penanganan karhutla juga mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam operasi tersebut, negara kehilangan dua unit helikopter operasional. Kehilangan aset vital ini menambah beratnya beban yang dihadapi dalam upaya pengendalian asap.

Walaupun menyebut bahwa kejadian tersebut bukan kesalahan sepihak, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan permohonan maaf berulang kali kepada negara tetangga. Pernyataan ini disampaikan dengan nada rendah hati sebagai bentuk solidaritas terhadap negara yang terdampak polusi udara.

Ketahanan Regional dan Tantangan Global

Selain membahas isu kabut asap, kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Manila juga diisi dengan partisipasi aktif dalam pembukaan KTT ke-49 ASEAN bersama para pemimpin negara anggota. Forum pertemuan tingkat tinggi ini menjadi sarana untuk memperkuat ikatan diplomasi antarbangsa di kawasan Asia Tenggara.

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Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya negara-negara ASEAN untuk semakin memperkuat ketahanan dan persatuan kawasan. Langkah solidaritas ini dinilai krusial untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks di era sekarang.

Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN menghadapi beragam tantangan global, mulai dari gejolak tatanan ekonomi, ketegangan politik internasional, hingga persaingan perebutan sumber daya alam. Persatuan ASEAN diperlukan untuk menjawab dampak dari isu-isu strategis tersebut.

Secara visual, momen pertemuan para pemimpin juga diwarnai dengan kegiatan unik di mana Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin negara lainnya tampak menaiki kendaraan roda tiga khas Filipina, Tuk-Tuk. Kendaraan ini digunakan untuk menuju lokasi acara pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Manila.