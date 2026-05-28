Prabowo-Macron di Paris: Tekan Komitmen Dua Negara & Perluas Kemitraan Strategis

Presiden Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron bertemu di Paris menegaskan dukungan solusi dua negara untuk perdamaian Timur Tengah dan kemerdekaan Palestina serta mengukuhkan kerja sama di pertahanan, energi bersih, dan perdagangan melalui IEU-CEPA.

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron di Paris mengukuhkan komitmen kuatIndonesia dan Prancis terhadap Solusi Dua Negara sebagai fondasi utama untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah serta kemerdekaan Palestina.

Pertemuan Strategy yang diadakan pada Kamis, 28 Mei 2026, ini tidak hanya menegaskan kesamaan pandangan kedua negara mengenai isu kritis tersebut, tetapi juga membuka lata untuk mempererat Kemitraan Strategis Indonesia-Prancis dalam berbagai sektor kunci. Kedua pemimpin menekankan bahwa stabilitas Timur Tengah memiliki implikasi global yang luas, khususnya terkait keamanan pasokan energi, sehingga solusi yang adil dan berkelanjutan menjadi kepentingan bersama.

Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa terciptanya negara Palestina yang berdaulat berbatasan dengan tahun 1967, sementara Prancis, dengan sejarah menjadi negara G7 pertama yang mengakui Palestina, menunjukkan komitmen konkrit untuk mendorong momentum tersebut di tingkat Eropa. Kedua negara juga menyerukan akhiri dari pendudukan tidak sah, pemenuhan hak rakyat Palestina menentukan nasib sendiri, serta gencatan senjata segera di Gaza menghadapi krisis kemanusiaan yang mengerikan.

Komitmen bersama ini juga diwujudkan melalui rencana kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, dan riset. Selain itu, kemajuan signifikan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) menjadi bagian penting dari dialog, di mana kesepakatan politik telah dicapai pada Juli 2025. Pertemuan ini jelas menandai langkah diplomatik strategis yang menguatkan positioning Indonesia dan Prancis sebagai pemain kunci di arena global yang penuh dengan ketidakpastian





Solusi Dua Negara Kemerdekaan Palestina Prabowo Subianto Emmanuel Macron Indonesia-Prancis Kemitraan Strategis IEU-CEPA Konflik Gaza Stabilitas Timor Tengah

