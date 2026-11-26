Presiden Prabowo Subianto menghadiri Hari Guru Nasional 2026 di SICC Bogor, meluncurkan program Studio Guru, dan memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center atau SICC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 26 November 2026.

Kedatangan Kepala Negara sekitar pukul 15.40 WIB ini disambut langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti selaku penyelenggara utama kegiatan tersebut di lokasi acara.

Acara bertema "Guru Hebat, Indonesia Kuat" ini dihadiri oleh sekitar 9.000 peserta yang merupakan gabungan dari guru, siswa, tenaga kependidikan, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga mitra pendidikan lainnya. Dalam rangkaian pembukaan, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah pejabat negara lainnya untuk memimpin jalannya upacara.

Ribuan guru yang hadir di dalam ruangan menyambut kehadiran Prabowo Subianto dengan tepuk tangan meriah dan teriakan semangat. Presiden membubuhkan sambutan hangat dengan memberikan salam hormat dan menyalami secara pribadi sejumlah guru yang duduk di barisan depan, menanggapi antusiasme para pendidik yang memenuhi ruang acara selama hampir sehari penuh.

Prosesi Upacara dan Laporan Program

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Rangkaian acara diawali dengan nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya yang khidmat, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembacaan doa bersama oleh para hadirin. Setelah sesi simbolis tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan laporan resmi mengenai penyelenggaraan kegiatan serta memaparkan kemajuan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video dokumenter yang menampilkan dedikasi para guru dalam pengabdian mereka, serta diiringi oleh pertunjukan musik yang menampilkan kreativitas tenaga pendidik. Suasana khidmat dan semangat kebangkitan pendidikan terlihat jelas dalam setiap alunan acara yang berlangsung di tengah gedung convention center yang megah.

Anugerah Tanda Jasa dan Program PKA

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Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan tanda kehormatan dan tanda jasa kepada sejumlah guru yang telah berjasa dalam mencerdaskan bangsa. Selain pemberian penghargaan, Presiden juga turut melaksanakan penyematan selempang kepada guru penerima manfaat program Pemenuhan Kualifikasi Akademik atau PKA untuk jenjang pendidikan S1 atau D-IV, menandai komitmen negara terhadap peningkatan kualitas profesionalisme.

Program PKA yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memiliki gelar sarjana S1 atau diploma empat D-IV, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester kepada guru penerima manfaat agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi dengan dukungan penuh negara.

Luncurkan Studio Guru untuk Pembelajaran Interaktif

Selain rangkaian upacara dan pemberian penghargaan, Presiden bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dijadwalkan meluncurkan program Studio Guru. Program ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pembelajaran berkualitas bagi siswa di seluruh wilayah Indonesia secara lebih merata dan efektif.

Program Studio Guru dikembangkan melalui dua bentuk utama, yaitu studio fisik dan studio konten digital. Kedua bentuk wadah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi para guru untuk menyampaikan pembelajaran secara langsung dan interaktif kepada siswa yang berada di berbagai daerah terpencil maupun perkotaan, menjembatani kesenjangan akses pendidikan nasional.

Dalam arahannya kepada sekitar 9.000 peserta yang terdiri atas guru, siswa, tenaga kependidikan, serta perwakilan kementerian dan lembaga, Presiden menekankan pentingnya dukungan seluruh elemen bangsa terhadap profesi keguruan. Langkah strategis ini merupakan bagian dari agenda jangka panjang pemerintah untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki kualifikasi dan fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas mulia mendidik generasi penerus bangsa Indonesia.