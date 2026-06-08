Prabowo Lantik Say Iq{tanda:1} sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

Prabowo Subianto , pemimpin partai dan jenderal yang kini memegang posisi sebagai presiden Indonesia , pada tanggal 8 Juni 2026 telah melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh .

Pelantikan tersebut diselenggarakan di ruang rapat Kementerian Sekretariat Negara, di tengah kehadiran anggota kabinet Merah Putih dan perwakilan serikat pekerja. Keputusan ini dibasiskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58/P tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dan diiringi rangkaian peraturan perundang‑undangan terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2024 yang menetapkan standar posisi pejasaratan setingkat menteri. Said Iqbal, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Partai Buruh Indonesia, memohon pengangkatannya sejak minggu lalu.

Ia menginformasikan bahwa pertemuan dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terjadi pada malam Minggu, 7 Juni 2026, ketika ia berjanji akan menegakkan prinsip-prinsip UUD 1945 dan menjalankan hukum hukum secara setulus dan teliti. Saat dilantik, Said Iqbal menuliskan sumpahnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan etika tinggi. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan progresif. Pelantikan berlangsung dengan formalitas ritwal pula.

Setelah mengucapkan sumpah, Said Iqbal menandatangani berita acara pelantikan bersama Daftar Imbuhan. Prabowo dan para menteri Kabinet Merah Putih memberikan ucapan selamat. Ia menekankan peran penting penasihat khusus ini dalam menggarap agenda perbaikan kondisi kerja, upah meliputi kebijakan produksi, jaminan sosial serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja di sektor informal. Kebijakan ini menjadi bagian strategi pemerintah baru untuk menegaskan komitmen terhadap sektor tenaga kerja, yang sarat dinamika akibat transisi industri digital dan globalisasi.

Sepanjang jurnalisme, banyak mata pencaharian tradisional dikatakan masih belum mendapat perlindungan hukum yang memadai. Penasihat Khusus Ketenagakerjaan mendapat tugas menganalisis data ketenagakerjaan, melontarkan rekomendasi kebijakan, serta membuka dialog antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah. Said Iqbal juga merinci visi jangka menengahnya: membentuk sistem pengawasan{tanda} pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, memperkuat peraturan니다果ญ்தેรดิตრილი乐რრთიანppιαიిల్లీ客邦ირისპ็บჶსვევ





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