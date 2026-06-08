Prabowo Lantik Said Iqbal Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pengangkatan ini merupakan alternatif pemerintah terhadap tuntutan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, dengan tujuan memperkuat komunikasi langsung antara pemerintah dan kalangan pekerja. Said Iqbal berjanji memperjuangkan hak-hak buruh serta menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan etika jabatan. Pemerintah berharap kehadirannya dapat mempermudah dialog inklusif dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Pemerintah Indonesia telah mengangkat Said Iqbal , Ketua Umum Partai Buruh, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh . Pengangkatan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/P tahun 2026.

Pelantikannya berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026, yang dib边上 Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato pelantikan, Presiden Prabowo memaparkan bahwa penunjukan Said Iqbal bertujuan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja. Pemerintah berharap melalui kehadiran Said Iqbal di kabinet, berbagai aspirasi buruh dapat tersampaikan secara langsung dalam proses perumusan kebijakan nasional. Menurut Presiden, Said Iqbal memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan dan perburuhan.

Pemerintah menilai pendekatan melalui penasihat khusus ini merupakan alternatif lain yang lebih efektif dibandingkan dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, yang merupakan salah satu tuntutan organisasi buruh pada May Day 2025. Pemerintah berkeyakinan bahwa skema ini memungkinkan komunikasi yang lebih cair, intens, dan tidak terikat birokratis. Said Iqbal sendiri mengucapkan sumpah jabatan dengan solemnya, berjanji akan setia kepada UUD 1945 dan menjalankan peraturan perundang-perundangan dengan jujur, serta menjunjung tinggi etika jabatan.

Dia menandatangani berita acara pelantikan dan mendapat ucapan selamat dari Presiden serta para menteri Kabinet Merah Putih. Said Iqbal mengungkapkan bahwa ia ditawari posisi tersebut sejak seminggu yang lalu dan kemudian dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu malam. Jabatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan setingkat dengan menteri sesuai Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2024. Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak buruh, khususnya dalam konteks kondisi ekonomi yang masih menantang.

Pihak serikat pekerja, seperti Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia dan KSPI, menyambut positif pengangkatan Said Iqbal. Mereka menilai langkah ini strategis dan dapat membantu mengatasi tantangan bangsa, serta memberikan representasi langsung bagi kaum pekerja di tingkat eksekutif. Kehadiran Said Iqbal di kabinet diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan buruh, serta dapat mengakselerasi penyelesaian isu-isu seperti upah layak dan perlindunganetenagakerjaan.

Pada intinya, pemerintah mempercayakan pada tokoh buruh yang sudah dikenal agar aspirasi lapangan dapat diangkat secara konstruktif dalam kebijakan nasional. Respons positif dari kalangan serikat pekerja menunjukkan dukungan terhadap upaya mem Demokratikan hubungan industrial di Indonesia. Konteks krisis ekonomi yang masih berlanjut menjadi latar belakang penting, di mana Perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi prioritas utama. Dengan demikian, pengangkatan Said Iqbal selain sebagai bentuk pengakuan terhadap peran serikat pekerja, juga sebagai strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan sosial-ekonomi.

Dewan Kesejahteraan Buruh yang tuntut sebelumnya dianggap bisa dikelola melalui mekanisme lain yang lebih fleksibel, yaitu dengan melibatkan tokoh buruh secara langsung dalam circle tertinggi pengambil keputusan. Berita ini menandai langkah baru dalam politik ketenagakerjaan Indonesia, di mana suara buruh hadir langsung di istana. Banyak analis politik menilai ini sebagai upaya meningkatkan legitimasi pemerintah di kalangan pekerja, sekaligus mengelola potensi konflik industrial dengan lebih inklusif.

Said Iqbal, sebagai mantan aktivis buruh yang kini menjabat di kabinet, diharapkan dapat menjadi mediator antara kepentingan pemerintah dan buruh. Di sisi lain, mantan menteri-menteri kabinet sebelumnya dilaporkan juga memberikan saran-saran terkait kebijakan ketenagakerjaan. Namun, peran penasihat khusus ini secara formal memiliki akses langsung ke Presiden untuk menyampaikan masukan. Pemerintah juga menekankan bahwa filosofi dari pengangkatan ini adalah untuk menghindari polarisasi dan mencari solusi bersama.

Said Iqbal berjanji akan berfungsi sebagai "penyambung komunikasi", bukan sekadar figur simbol. Ia akan membawa masalah konkret seperti upah, jaminan sosial tenaga kerja, serta peraturan kerja yang adil ke dalam diskusi kabinet. Presiden Prabowo juga diharapkan dapat memperkuat dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja melalui mekanisme ini. Isu-isu utama yang akan dihadapi termasuk penyesuaian upah minimum, reformasi sistem jaminan sosial, serta perlindungan pekerja migran.

Keberhasilan mekanisme ini akan menjadi toleransi politik penting bagi kabinet di masa depan. Banyak kelompok lain juga diharapkan merasa didengar melalui jalur formal lainnya. Namun, dengan Said Iqbal di dalam kabinet, suara serikat pekerja secara organisasi memiliki kanal resmi yang lebih kuat. Berita pelantikan ini diikuti dengan sorotan media terhadap rencana kerja Said Iqbal dalam 100 hari pertama.

Ia diharapkan menyampaikan roadmap kebijakan ketenagakerjaan yang dapat memenuhi ekspektasi buruh tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi. 蛟妒妱? 妱? 妱?

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Said Iqbal Penasihat Khusus Presiden Ketenagakerjaan Kesejahteraan Buruh Prabowo Subianto

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