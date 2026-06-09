Prabowo Lantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, sebagai Penasihat Khusus di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Langkah ini menggantikan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, dengan tujuan meningkatkan komunikasi dan memperjuangkan hak pekerja melalui skema lebih efektif.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh . Langkah ini terkait dengan janji yang disampaikan saat Presiden menghadiri perayaan May Day 2025 di Monas.

Prasetyo menyatakan bahwa sebelumnya ada kehendak untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, namun setelah dipelajari, skema lain dianggap lebih efektif, yaitu dengan mengangkat tokoh buruh sebagai penasihat langsung presiden. Said Iqbal, yang merupakan Presiden KSPI dan Partai Buruh, dipercaya mengisi posisi tersebut. Dengan pengangkatan ini, rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh batal. Prasetyo menambahkan bahwa jabatan baru ini akan memperkuat komunikasi yang lebih cair dan intens dengan kelompok pekerja, terutama dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Sementara itu, Said Iqbal mengungkapkan alasannya bergabung dengan Kabinet Merah Putih adalah untuk memperjuangkan hak pekerja. Ia menyatakan bahwa setelah didiskusikan di KSPI dan kalangan buruh, keputusan diambil untuk berjuang dari dalam sistem. Platform perjuangan yang mencerminkan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil mendorong mereka memberikan masukan, sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Pelantikan Said Iqbal dilakukan di Istana Negara pada pukul 16.30 WIB, Senin (8/6/2026)





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