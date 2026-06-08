Prabowo Lantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pengangkatan ini merupakan alternatif dari tuntutan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh. Juru bicara Prasetyo menjelaskan tujuan utama adalah meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan para buruh secara langsung dan efektif.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026.

Sebelumnya, organisasi buruh menuntut pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, namun pemerintah memilih skema pengangkatan tokoh buruh sebagai penasihat khusus. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengumumkan pengangkatan tersebut. Prabowo memimpin Said Iqbal dalam membaca sumpah jabatan. Dalam sumpah, Said Iqbal berjanji setia kepada UUD 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika jabatan, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Juru bicara Prasetyo menyatakan tujuan pengangkatan Said Iqbal adalah untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan kalangan buruh secara lebih cair, intens, dan tidak birokratis. Menurut Prasetyo, tujuan ini sejalan dengan apa yang diharapkan Dewan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal dikenal sebagai Ketua Umum Partai Buruh dan memiliki rekam jejak memperjuangkan isu ketenagakerjaan dan perburuhan. Pengangkatan ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam menghadapi dinamika ekonomi terkini serta meninjau persoalan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia





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