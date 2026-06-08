Prabowo Lantik Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

Said Iqbal, Ketua Umum Partai Buruh, dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said Iqbal , Ketua Umum Partai Buruh, dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58/P tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal akan berfokus pada tiga hal utama, yaitu kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial untuk kesejahteraan buruh. Dia juga akan menyampaikan pandangannya terkait upah layak bagi para buruh dan perlindungan bagi pekerja buruh migran. Sebelumnya, Said Iqbal telah ditawari menjadi Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sejak seminggu yang lalu dan telah berkomitmen memperjuangkan hak para buruh.

Jabatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan setingkat dengan menteri, sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 tahun 2024. Said Iqbal akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi etika jabatan demi kebaikan bangsa dan negara. Setelah pelantikan, Said Iqbal menandatangani berita acara pelantikan dan menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan para menteri Kabinet Merah Putih





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Said Iqbal Prabowo Penasihat Khusus Presiden Ketenagakerjaan Kesejahteraan Buruh

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