Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Angkat Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Ketenagakerjaan

Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono sebagai Wakil Kepala, sekaligus mengangkat Said Iqbal menjadi Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan dalam satu rangkaian upacara di Istana Kepresidenan.

Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 Juni 2026, memimpin upacara pelantikan penting di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang menandai pergantian kepemimpinan di sejumlah lembaga strategis negara.

Pada kesempatan itu, ia melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta menugaskan Agustina Arumsari bersama Mayor Jenderal TNI (Purn) Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Kedua pejabat baru ini diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 yang sekaligus memberhentikan pejabat lama, termasuk Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penunjukan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kebijakan gizi nasional, menjawab tantangan malnutrisi, dan meningkatkan koordinasi antar‑instansi dalam rangka mencapai target ketahanan pangan yang ambisius.

Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Program Nasional Gizi Seimbang, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program suplementasi gizi, memperluas cakupan pemantauan status gizi anak, serta mengoptimalkan sinergi dengan kementerian kesehatan dan lembaga donor internasional. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono akan berperan sebagai penghubung antara BGN dan sektor pertahanan, memastikan bahwa kebijakan gizi turut mendukung kesiapan fisik militer serta keberlanjutan program gizi di daerah‑daerah terpencil





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Badan Gizi Nasional Penasihat Khusus Ketenagakerjaan Pelantikan Pemerintah Prabowo Subianto Said Iqbal

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