Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor Bahas Pengisian Wapres

Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan ketua umum partai di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026), untuk membahas pengisian kursi wakil presiden yang kosong.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut direncanakan dimulai pukul 16.00 WIB dan dihadiri para menteri serta ketua umum partai politik.

Sebelum kedatangan Presiden, dua mobil dinas pejabat negara berpelat nomor RI 14 dan RI 33 terpantau sudah lebih dulu memasuki kompleks istana. Pertemuan ini menjadi sorotan karena membahas pengisian kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

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Dua Agenda Utama di Istana Bogor

Agenda pertemuan di Istana Bogor terdiri atas dua bagian yang sudah dijadwalkan. Pertama, upacara penyerahan tanda kehormatan bintang jasa bagi pihak-pihak yang berjasa dalam penanganan kebakaran hutan.

Bagian kedua adalah pertemuan tertutup yang melibatkan ketua umum partai dan sejumlah menteri. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga Ketua Umum PKB, menyebut dirinya menerima undangan tersebut untuk hadir pada pukul 16.00 WIB.

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Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan hal itu usai membuka Diskusi Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, pada Jumat. Ia menyatakan dirinya harus segera berangkat dari lokasi tersebut menuju Istana Bogor.

Pernyataan Pimpinan DPR dan Partai Politik

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).

Habiburokhman mengaku bertemu Prabowo Subianto di lokasi sebelumnya dan mendapat penjelasan bahwa pertemuan dengan ketua umum partai akan dilakukan terkait kekosongan jabatan wakil presiden. Ia menyebut waktu pertemuan masih dalam rentang kemarin atau besok, sehingga kepastian jadwalnya belum sepenuhnya jelas dari pernyataannya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memilih tidak memberikan keterangan panjang saat ditanya soal berkumpulnya para ketua umum partai politik di Istana Bogor bersama Prabowo. Ia hanya memberikan isyarat ikon jempol kepada awak media.

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Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji membenarkan adanya pertemuan antarketua umum partai politik tersebut. Ia menyampaikan sedang berada di pabrik dan akan merapat ke lokasi jika memungkinkan.

Posisi Wakil Presiden dan Langkah Selanjutnya

Kekosongan kursi Wakil Presiden menjadi isu utama yang akan dibahas dalam pertemuan Prabowo Subianto dengan ketua umum partai politik. Sumber yang diperoleh belum merinci mekanisme atau nama calon yang akan diajukan untuk mengisi jabatan tersebut.

Bagi publik, hasil pertemuan di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) akan menjadi acuan awal mengenai arah pengisian posisi wakil presiden. Sejumlah pihak yang hadir, termasuk Abdul Muhaimin Iskandar dan Sarmuji, telah mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam agenda tersebut.