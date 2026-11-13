Prabowo Kumpulkan Ketua Umum Parpol di Istana Bogor Bahas Kursi Wapres

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas kursi wakil presiden yang kosong.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan tersebut disebut akan membahas pengisian kursi wakil presiden yang kosong setelah ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah pimpinan partai mulai berdatangan ke Istana Bogor sejak siang hari. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan termasuk yang sudah tiba, bersama Sekjen Partai Gerindra Sugiono.

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Agenda Pertemuan Istana Bogor Dimulai Sore Hari

Pertemuan di Istana Bogor dijadwalkan dimulai pukul 16.00 WIB dan dihadiri para menteri serta ketua umum partai politik. Cak Imin, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), menyebut dirinya menerima undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Cak Imin mengatakan dirinya harus segera berangkat dari Jakarta karena diundang ke Istana Bogor pukul 16.00 WIB. Ia menyampaikan hal itu usai membuka Diskusi Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, pada hari yang sama.

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Berdasarkan undangan, terdapat dua agenda utama. Agenda pertama adalah upacara penyerahan tanda kehormatan bintang jasa bagi pihak-pihak yang berjasa dalam penanganan kebakaran hutan. Agenda kedua berupa pertemuan tertutup yang dilanjutkan setelah upacara tersebut.

Ketua Komisi III DPR Benarkan Rencana Pertemuan Ketum Parpol

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk membahas pengisian kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026.

Habiburokhman mengatakan dirinya bertemu Prabowo Subianto sebelumnya, dan Prabowo menyampaikan rencana untuk bertemu para ketua umum partai politik terkait pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Ia menyebut pertemuan itu akan berlangsung kemarin atau besok, tanpa memastikan waktu secara rinci.

Sementara itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan hanya memberikan isyarat jempol saat ditanya mengenai pertemuan para ketua umum partai di Istana Bogor bersama Prabowo. Sikap itu belum disertai penjelasan lebih lanjut dari Zulkifli Hasan.

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Bima Arya, yang hadir di Istana Bogor, menyatakan dirinya mendampingi Zulkifli Hasan saat tiba di lokasi. Sekjen Golkar Sarmuji juga membenarkan adanya pertemuan antarketua umum partai politik tersebut, meski saat itu ia sedang berada di sebuah pabrik dan menyatakan akan merapat ke lokasi jika memungkinkan.

Pergerakan Kendaraan Pejabat Terlihat di Istana Bogor

Mobil pejabat negara berpelat RI mulai berdatangan ke kawasan Istana Bogor sebelum pertemuan dimulai. Pelat yang tercatat antara lain RI 27.2, RI 5.3, RI 26, RI 26.12, RI 28, RI 25.12, dan RI 27.

Presiden Prabowo Subianto juga dilaporkan tiba di kawasan Istana Bogor. Mobil Maung Garuda RI-1 tampak melintas di Jalan Ir H Juanda pada pukul 14.02 WIB, sebelum rapat bersama para ketua umum partai politik berlangsung.

Dengan kursi wakil presiden yang masih kosong setelah ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, pertemuan di Istana Bogor menjadi sorotan publik. Hingga berita ini ditulis, hasil pembahasan pertemuan tersebut belum diumumkan secara resmi oleh pihak Istana.