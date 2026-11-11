Prabowo Konfrontasi Narasi Indonesia Gelap di HUT Nasdem

Presiden Prabowo Subianto mengecam keras narasi Indonesia Gelap sebagai kejahatan yang disebarkan oleh pihak jahat. Ia menegaskan perbedaan antara kritik politik dan upaya merusak negara.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menolak dan mengutuk narasi ' Indonesia Gelap' yang sempat viral dalam ruang publik. Dalam sambutannya pada perayaan ulang tahun ke-15 Partai Nasional Demokrat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam, Kepala Negara menyebut konsep tersebut sebagai sesuatu yang jahat dan diciptakan oleh orang-orang jahat. Ia juga menyatakan bahwa pelaku di balik penyebaran narasi negatif itu kini sudah diketahui identitasnya.

Kritik Politik vs Perusakan Negara

Prabowo Subianto menekankan adanya perbedaan mendasar antara kritik terhadap dirinya sebagai presiden dengan upaya merusak integritas bangsa. Menurutnya, penolakan atau komentar buruk mengenai kinerja Presiden adalah hal yang wajar dalam konteks rivalitas politik antarpihak. Namun, narasi yang menggambarkan kondisi Indonesia dalam keadaan gelap dan rusuh melampaui batas demokrasi yang sehat.

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Pemimpin negara tersebut mempertanyakan motivasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan negaranya sendiri. Ia meminta mereka untuk tidak menyembunyikan ambisi politik di balik narasi destruktif. Jika ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan, maka sampaikan saja secara langsung tanpa memanipulasi citra negara secara keseluruhan.

Tindakan Ekstrem Dan Kerugian Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan ekstrem yang menyertai penyebaran narasi tersebut. Ia menyebutkan adanya pembakaran kantor-kantor pemerintahan yang dibangun menggunakan uang rakyat sebagai bukti nyata keseriusan ancaman. Tindakan vandalisme ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aset nasional yang seharusnya dilindungi bersama.

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Ia menjelaskan bahwa membakar fasilitas umum bukan bagian dari proses demokratis atau ekspresi kebebasan berpendapat. Sebaliknya, hal tersebut merupakan perbuatan jahat yang merugikan masyarakat luas. Pemerintah akan terus memantau dan menindak tegas setiap individu yang terlibat dalam aksi anarkis semacam ini.

Ajakan Kembali Ke Jalan Lurus

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto mengajak seluruh warga Indonesia untuk kembali berpegang pada ajaran agama dan pepatah nenek moyang. Ia merujuk pada ayat Alquran tentang shiratal mustaqim yang berarti jalan yang lurus. Ajakan ini bertujuan untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap masa depan bangsa.

Menurut Kepala Negara, mengikuti jalan yang lurus akan membawa kebenaran ke permukaan pada akhirnya. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi oleh informasi palsu atau narasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah. Dengan menjaga persatuan dan mengutamakan nilai-nilai luhur, Indonesia dapat melewati tantangan saat ini dengan lebih kuat dan bersatu.