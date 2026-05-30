Prabowo Kembali ke Indonesia Usai Kunjungan Kenegaraan di Prancis, Bawa Empat Kesepakatan Komersial

Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan kunjungan kenegaraan selama tiga hari di Prancis dan kembali ke Tanah Air pada Sabtu pagi, 30 Mei 2025, dengan membawa empat kesepakatan komersial baru yang bertujuan memperkuat ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan Indonesia.

Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada pukul 09.58 waktu setempat, disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn. ) Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran para pejabat tinggi ini menegaskan pentingnya hasil kunjungan tersebut bagi kepentingan nasional.

Sebelum berangkat dari Paris, Presiden Prabowo menerima prosesi pelepasan militer di Bandara Orly, dengan barisan kehormatan di sepanjang karpet merah. Menteri Negara Prancis untuk Francophonie, Kemitraan Internasional, dan Warga Negara Prancis di Luar Negeri, Eléonore Caroit, mendampingi Presiden berjalan menuju pesawat, mencerminkan eratnya hubungan diplomatik kedua negara. Selama di Paris, Presiden Prabowo menjalani serangkaian agenda strategis. Kunjungan dimulai dengan resepsi kenegaraan di Les Invalides, sebuah kompleks bersejarah yang melambangkan kebesaran Prancis.

Selanjutnya, beliau mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, diikuti jamuan makan malam kenegaraan. Kedua pemimpin membahas isu-isu strategis, termasuk kerja sama pertahanan, energi, dan perdagangan. Kunjungan ini merupakan yang keempat bagi Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat pada 2024. Selain agenda resmi, Presiden juga melaksanakan salat Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Kedutaan Besar RI di Paris, menunjukkan perhatiannya terhadap diaspora.

Hasil konkret dari kunjungan ini adalah penandatanganan empat kesepakatan komersial yang mencakup sektor energi, perdagangan, dan pertahanan. Presiden Prabowo dan Presiden Macron juga menyaksikan pembentukan Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prancis-Indonesia, yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Gerakan Perusahaan Prancis (MEDEF) International. Dewan ini diharapkan mendorong investasi dan kolaborasi ekonomi yang lebih erat antara kedua negara. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat posisi global melalui diplomasi ekonomi yang aktif.

Kunjungan ini juga memperkuat hubungan bilateral yang strategis, membuka peluang baru di berbagai bidang, dan menunjukkan peran Indonesia yang semakin signifikan di panggung internasional. Dengan pulangnya Presiden, diharapkan implementasi kesepakatan dapat segera direalisasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia





