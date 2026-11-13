Prabowo Janji Jamin Pendidikan Sampai Tinggi Untuk Anak Relawan Gugur Bencana

Presiden Prabowo Subianto memberikan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan komitmen pendidikan penuh bagi keluarga relawan yang gugur saat penanganan karhutla dan bencana di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan komitmen pemerintah untuk memberikan santunan dan jaminan pendidikan hingga jenjang tertinggi bagi anak-anak para relawan serta petugas yang gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan. Komitmen strategis ini secara resmi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada relawan, korban bencana, dan tenaga kesehatan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026). Langkah tegas ini menjadi bagian dari bentuk pengakuan negara atas pengorbanan nyawa yang telah diberikan oleh para pahlawan kemanusiaan di lapangan.

Rencana Jaminan Pendidikan dan Beasiswa Penuh

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah akan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak para petugas yang gugur melalui pemberian beasiswa penuh tanpa batasan. Pernyataan tegas ini dilontarkan langsung kepada keluarga para korban untuk memastikan masa depan mereka tetap terjamin meskipun kehilangan sosok yang ditabuh. Prabowo Subianto berjanji akan memberikan beasiswa penuh sampai tingkat tertinggi yang anak-anak para pahlawan itu ingin dan mampu mencapai, sehingga tidak ada hambatan finansial dalam melanjutkan studi. Instruksi khusus juga telah dikeluarkan kepada para menteri koordinator dan menteri terkait untuk memastikan putra-putri para almarhum dapat mengakses lembaga pendidikan terbaik milik pemerintah. Beberapa institusi pendidikan elite yang dituju termasuk SMA Taruna Nusantara, SMA Garuda, serta berbagai sekolah dasar dan menengah pertama pemerintah yang memiliki kualitas terbaik di seluruh Nusantara.

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Prosesi Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa

Sebelum menyampaikan janji pendidikan tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara simbolis menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada sejumlah orang yang berjasa besar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai bencana lainnya. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala Negara kepada seluruh penerima sebagai wujud apresiasi tertinggi atas dedikasi mereka. Jumlah penerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa dalam kesempatan tersebut adalah sebanyak 23 orang yang memiliki peran vital dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana. Komposisi penerima penghargaan terdiri atas 15 penerima Bintang Jasa Pratama yang diakui atas jasa-jasa besarnya dalam bidang kemanusiaan dan lingkungan, serta delapan penerima Bintang Jasa Nararya atas pengabdian yang luar biasa.

Profil Penerima Bintang Jasa Pratama dan Nararya

Di antara para penerima penghargaan tersebut, tercatat nama-nama heroik yang gugur atau mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk keselamatan publik dan lingkungan. Almarhum Ahmadin diakui berjasa luar biasa dalam penanganan karhutla di kabupaten dan kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Letkol Cpn Anumerta Dudi Firmansyah dihargai atas perannya sebagai kapten pilot helikopter MI-17V5 yang berani mengawal operasi penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah. Almarhum Aries Sutio Luthfil Hadi dikenang sebagai Masyarakat Peduli Api yang berjuang memadamkan dan melindungi kawasan hutan di wilayah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Selain itu, Almarhum Nurdin atau Amang Udin dihargai atas pengabdiannya tanpa pamrih sebagai relawan Barisan Pemadam Kebakaran di Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

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Kontribusi Pahlawan Lingkungan dan Tim Udara

Berbagai individu lainnya juga mendapatkan apresiasi setara atas kontribusi mereka yang sangat berarti bagi pelestarian lingkungan dan keselamatan jiwa. Almarhum Sukaris dan Almarhum Suraji dihargai atas pengabdian tanpa kenal lelah dalam menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai petugas pelestarian lingkungan dan keamanan. Di Palangkaraya, Almarhum Akhmad Rizani diakui berjasa luar biasa sebagai relawan pemadam kebakaran dalam menanggulangi karhutla di kota tersebut. Almarhum Munawi dihargai atas pengabdiannya sebagai anggota Masyarakat Mitra Polhut yang turut berjuang memadamkan karhutla, sementara Almarhum Padayya dikenang sebagai personel Manggala Agni KPH Saddang II yang berjuang memadamkan karhutla di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kapten Cpn Anumerta Nurhafiz Akbar R.H., S.H., M.H., juga mendapatkan penghargaan atas perannya sebagai kopilot helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah bersama rekan senegaranya.

Penutup Belasungkawa dan Dukungan Keluarga

Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto menyadari dengan jelas bahwa bantuan material dan jaminan institusional dari pemerintah tidak akan mampu mengganti rasa kehilangan yang mendalam yang dirasakan oleh keluarga para korban. Ia menyampaikan belasungkawa yang tulus atas pengorbanan para relawan dan petugas yang gugur, menegaskan bahwa keluarga mereka tidak akan dibiarkan hidup dalam kesendirian. Prabowo Subianto berpesan bahwa minimal para keluarga yang ditinggalkan kini tidak sendirian, karena dukungan penuh dari seluruh pemerintah dan rakyat Indonesia tersedia untuk mereka. Pertemuan yang sengaja digelar pada sore hari tersebut dimaksudkan untuk memberikan penghormatan langsung atas pengorbanan mereka dalam menyelamatkan masyarakat dari musibah kebakaran hutan dan lahan serta berbagai bencana di berbagai tempat wilayah di Nusantara ini.