Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan sepak bola nasional, mendukung Timnas yang dipimpin oleh pelatih John Herdman untuk terjadi persiapan kualifikasi Piala Dunia 2030 dan menyiapkan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN.

Pada tanggal 19 Juni 2026, Kepala Negara Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman pelatih Timnas Indonesia , John Herdman, di kawasan Hambalang, Jawa Barat. Pada pertemuan tersebut, John Herdman diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi dan kebutuhan Timnas sehubungan dengan persiapan kualifikasi Piala Dunia 2030 dan peluang menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN .

Pimpinan negara menegaskan dukungan penuh terhadap program Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dalam menyelenggarakan struktur dan fasilitas yang optimal bagi pemain nasional. Ia juga menyampaikan rencana surat resmi yang akan mempersiapkan Indonesia sebagai calon tuan rumah FIFA, sehingga memerintahkan kerjasama lintas kementerian demi tercapainya status tersebut. Penasaran terhadap visibilitas media, Prabowo memastikan bahwa setiap keputusan dituangkan dalam dokumen publik agar transparansi tinggi, memvalidasi kerjasama antar lembaga dan memastikan alokasi dana sesuai target.

Selama diskusi, John Herdman menekankan kebutuhan akan dana, pelatihan teknik, serta pengembangan bakat muda agar Indonesia dapat bersaing di level global. Ia menilai pentingnya integrasi antara PSSI dan dinas kebudayaan serta pertanian untuk menciptakan pola keberlanjutan pengembangan atlet. Prabowo menanggapi dengan mengungkapkan komitmen untuk menyalurkan bantuan bahan baku dan infrastruktur olahraga, termasuk pembangunan lapangan berbasis teknologi tinggi. Ia juga menyerukan agar semua kementerian berkolaborasi dalam menyusun program pelatihan inti, termasuk pelajaran fisik, psikologis, dan nutrisi bagi skuad utama.

Keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menyiapkan Indonesia untuk menghadapi persaingan di AFF dan FIFA ASEAN. Untuk melengkapi, pemerintah mempersiapkan bilateral dengan klub-klub Eropa untuk pertukaran pelatih dan pengalaman lapangan, sekaligus membuka jalur sponsor bagi atlet muda yang menunjukkan potensi luar biasa. Berbekas kekuatan transformasi, pemerintah serta PSSI merencanakan pendirian Akademi Olahraga Nasional yang menargetkan remaja berusia di bawah 12 tahun, memeliharanya melalui modul pelatihan bertahap.

Akademi tersebut dijadwalkan mulai tahun 2027, langsung selaras dengan target Piala Asia 2027, serta perolehan posisi di 50 besar FIFA. Selain itu, inspeksi kualitas para penjamin pengembangan pemain senior akan ditingkatkan dengan sistem scouting regional yang holistik, dan penilaian kinerja secara real time akan didukung oleh data digital. Pimpinan olahraga menegaskan kesiapan Timnas Indonesia diharapkan dapat menempati podium dalam Piala Dunia 2030, mendorong penciptaan budaya sepak bola yang sinergis antara klub, akademi, dan negara.

Penguatan ini diyakini menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menempatkan cermin kepercayaan olahraga dunia, dan dinilai dapat memperluas jaringan solidaritas internal maupun eksternal melalui media sosial dan kampanye edukatif kepada generasi muda





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