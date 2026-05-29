Prabowo Dukung Pengajaran Bahasa Prancis dan Portugis di Sekolah untuk Perluas Jaringan Global Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengajaran bahasa Perancis dan Portugis di sekolah-sekolah Indonesia sebagai bagian dari strategi diplomasi dan peningkatan daya saing global. Langkah ini sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang menjadi mitra penting.

Bahasa tampaknya menjadi instrumen yang kerap digunakan Presiden Prabowo Subianto dalam diplomasi internasional. Dalam kunjungan ke Perancis pada 28 Mei 2026, ia mengumumkan instruksi agar bahasa Perancis diajarkan di seluruh tingkat sekolah di Indonesia.

Kepada Presiden Emmanuel Macron, Prabowo menilai Perancis akan menjadi kekuatan besar di dunia multipolar sekaligus negara yang konsisten mendorong perdamaian, mirip dengan Indonesia. Hubungan dua negara dinilai berada pada titik terbaik, sehingga penting bagi generasi Indonesia memahami bahasa Perancis. Langkah ini sejalan dengan janji serupa kepada Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva saat kunjungannya ke Jakarta pada akhir Oktober 2025, di mana Prabowo berjanji akan mengajarkan bahasa Portugis di sekolah-sekolah, meski tidak termasuk dalam poin kerja sama tertulis.

Bahasa lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia berfungsi sebagai soft power, memperkuat hubungan budaya, ekonomi, dan politik. Perancis telah lama memanfaatkan bahasa melalui jaringan Alliance Française dan Organisasi Internasional dela Francophonie, sedangkan Portugis berkembang melalui jaringan negara-negara lusophone seperti CPLP yang mencakup Angola, Mozambik, dan Guinea-Bissau. Prabowo melihat penguasaan bahasa Perancis dan Portugis sebagai pintu masuk Indonesia ke jejaring pengaruh global yang lebih luas.

Visi ini juga terselip dalam kebijakan domestik untuk memperluas pengajaran bahasa asing. Dalam pidato Hari Guru Nasional November 2025, Presiden menekankan digitalisasi pembelajaran terpusat dengan materi dari guru asli, termasuk bagi bahasa Inggris, Mandarin, Perancis, Jerman, Korea, Jepang, dan Portugis. Tujuannya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia agar siap bekerja di mana pun di dunia. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkanquisite diplomasi dan upaya Indonesia beradaptasi di era globalisasi yang kompleks





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prabowo Subianto Bahasa Perancis Bahasa Portugis Sekolah Diplomasi Soft Power Globalisasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Temui Macron, Prabowo Tegaskan Palestina Merdeka Harga Mati!Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali posisi teguh Indonesia terkait perdamaian di Timur Tengah.

Read more »

Tak Hanya Prancis, Prabowo Juga Instruksikan Bahasa Portugis Diajarkan di SekolahDalam pandangan Prabowo, langkah ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan global.

Read more »

Prabowo Instruksikan Siswa Belajar Bahasa Prancis hingga Portugis, P2G: Basa-basi DiplomasiPresiden Prabowo instruksikan belajar bahasa Prancis hingga Portugis, P2G bilang cuma basa-basi diplomasi.

Read more »

Penampakan Prabowo & Macron Bertemu Bos-Bos Perusahaan RI dan PrancisPresiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Forum CEO Indonesia-Prancis bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Read more »