Prabowo Dorong Penguatan Kemitraan Strategis ASEAN dan Korea Selatan

Presiden Prabowo Subianto menekankan perdagangan bernilai 226 miliar dolar AS dan kerja sama teknologi di KTT ASEAN-Korea Selatan di Manila pada 16 November 2026.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyerukan penguatan kemitraan strategis antara Indonesia, ASEAN, dan Korea Selatan guna meningkatkan ketahanan kawasan serta kemakmuran ekonomi bersama. Langkah ini diutarakan secara resmi oleh Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN-Republik Korea yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada Senin, 16 November 2026.

Mengangkat Stabilitas Ekonomi Regional

Kepala Negara Indonesia ini menyoroti hubungan ekonomi yang sangat kuat antara ASEAN dan Korea Selatan sebagai fondasi utama kerja sama bilateral. Nilai perdagangan barang dua arah antara kedua pihak pada tahun sebelumnya telah mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu melampaui 226 miliar dolar AS. Data ini menempatkan Republik Korea sebagai mitra dagang terbesar keenam bagi ASEAN, menunjukkan ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan dan saling memperkuat.

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Prabowo menekankan peran krusial dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam upaya memperkuat integrasi ekonomi regional dan menstabilkan rantai pasok global. Ia mendorong peningkatan kerja sama perdagangan bebas ASEAN-Korea untuk memperluas akses pasar bagi produsen di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Prabowo juga melihat potensi besar dalam membuka peluang baru, khususnya melalui sektor perdagangan digital yang semakin berkembang pesat di era modern ini.

Kolaborasi Teknologi dan Mineral Strategis

Dalam sektor teknologi, Indonesia mendorong adopsi fasilitas komputasi berkinerja tinggi ASEAN-Korea sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas teknologi kawasan. Prabowo juga melihat peluang besar untuk menghubungkan keunggulan Korea Selatan dalam industri semikonduktor dengan potensi besar ASEAN dalam pengembangan industri hilir mineral kritis. Kolaborasi ini dipandang sebagai cara untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi kedua belah pihak.

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"Korea merupakan pemimpin dalam industri ini, dan ASEAN dapat menjadi lebih dari sekadar pasar," jelas Prabowo dalam pidatonya. Ia menambahkan bahwa dengan bersama-sama mengembangkan industri hilir mineral kritis, negara-negara di kawasan ASEAN dapat menjadi mitra yang andal. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat industri semikonduktor global dengan menyediakan bahan baku dan komponen yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan.

Potensi Energi Terbarukan dan Keamanan Maritim

Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia melihat potensi besar untuk memperluas kerja sama dengan Korea Selatan dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi bersih. Hal ini sejalan dengan komitmen global untuk transisi energi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kerja sama di bidang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas energi dan kelestarian lingkungan di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, Prabowo turut mendorong penguatan kesadaran situasional maritim dan peningkatan kapasitas penegakan hukum untuk menjaga keamanan jalur perdagangan serta distribusi energi yang vital. Ia menyatakan bahwa kerja sama yang lebih erat dalam kesadaran domain maritim dan kapasitas penegakan hukum akan membantu menjaga jalur perdagangan dan energi yang vital tetap aman, terjamin, dan andal. Ini sangat penting mengingat ASEAN merupakan simpul utama dalam rantai pasok global.

Kerangka Politik dan Rencana Aksi 2026-2030

Dalam aspek politik dan keamanan, Prabowo menegaskan pentingnya ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai kerangka kerja sama yang mengedepankan sentralitas ASEAN. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia mendukung upaya meredakan ketegangan di Semenanjung Korea melalui pembaruan dialog dan berbagai penyelesaian damai. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

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Mengakhiri intervensinya, Prabowo menekankan bahwa Rencana Aksi ASEAN-Korea 2026-2030 menjadi pedoman penting untuk mengoptimalkan kekuatan kedua pihak dalam membangun ketahanan regional dan kemakmuran bersama. Ia menyatakan bahwa rencana aksi untuk periode 2026-2030 memberikan arah yang jelas untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak demi masa depan kawasan yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh negara di ASEAN dan Korea Selatan.